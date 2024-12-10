Новый верховный дипломат Европы готов быть недипломатичным (Politico, США)

Кая Каллас выступает на слушаниях в Европейском парламенте в Брюсселе 12 ноября 2024 года.

Politico: Каллас – одна из самых яростных русофобок в Европе

Новый верховный дипломат Европы Кая Каллас — ярая русофобка, которая будет далека от дипломатичности в отношениях с Россией, пишет Politico. Поэтому на Западе она остается любимицей СМИ. Для самой Каллас новая работа как нельзя более кстати: ее популярность на родине упала.

Стюарт Лау (Stuart Lau), Эва Хартог (Eva Hartog)

В июне 2021 года, проведя всего пять месяцев в должности премьер-министра Эстонии, Кая Каллас вошла в штаб-квартиру Европейского совета на встречу с влиятельнейшим лидером континента.

СМИ тогда наперебой трубили о сосредоточении российских войск на границе с Украиной, а тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель пожелала пригласить президента Владимира Путина на предстоящий саммит лидеров Европейского союза в Брюсселе.

Идея получила одобрение президента Франции Эммануэля Макрона, и Меркель намеревалась продавить ее на заседании Европейского совета в Брюсселе.

Но Каллас восприняла эту затею в штыки.

“Какой еще саммит?” — поинтересовалась она у лидеров ЕС, по словам двух дипломатов. Она подчеркнула, что Путину нельзя доверять, и ему нельзя ни угождать, ни умиротворять его.

“Зачем это нужно?” — повторила Каллас, рассчитывая на поддержку ряда других стран Восточной Европы.

Не заручившись даже показной поддержкой лидеров, Меркель нехотя отступила.

Когда канцлер Германии вышла из комнаты, Макрон не мог поверить, что новый лидер из малой страны ЕС осмелилась унизить Меркель — на тот момент главного игрока блока.

По словам одного дипломата, французский президент повернулся к Каллас и, намекая на предстоящую расплату, осведомился: “А завтра вы еще останетесь премьер-министром?”.

Прошло три года, и это, наоборот, Меркель пришлось уступить дорогу, а Каллас пошла на повышение. 1 декабря Каллас стала верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, сделавшись таким образом верховным дипломатом блока.

В июне Каллас выдвинули на новый пост коллеги-лидеры ЕС, включая Макрона, однако ей предстоит нелегкая работа. Мало того, что она вступает в должность в период геополитических потрясений исторического масштаба — ее предшественникам далеко не всегда удавалось внести свой вклад.

Ее новый портфель требует умения нащупать консенсус между интересами всех 27 стран ЕС, каждая из которых традиционно пользуется правом вето в иностранных делах. Каллас слывет одной из самых яростных антироссийских “ястребинь” всей Европы и отказалась давать интервью для данной статьи. Как бы то ни было, ей предстоит преодолеть повсеместное предубеждение, что на новом посту ее будет волновать лишь одна тема.

“Если вы спросите Каллас, где находится Африка, она вам ответит, что к югу от России”, — пошутил один высокопоставленный европейский дипломат в начале этого года.

Однако у эстонской возмутительницы спокойствия есть одно важное преимущество: низкая планка ожиданий. Можно даже сказать ниже некуда. Ее предшественник стареющий испанский социалист и бывший министр иностранных дел Жозеп Боррель провел бóльшую часть срока в контрах с начальницей — председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Склонный к скоропалительным предложениям Боррель запомнится как страстными речами (например, осуждением атак Израиля на Газу), так и оплошностями, включая пресловутую пресс-конференцию в Москве, где он молча стоял, пока российский министр иностранных дел изливал свою пропаганду и ругал ЕС “ненадежным партнером”.

Главные помощники десяти нынешних и бывших министров иностранных дел ЕС, говорившие с журналом Politico анонимно, полны надежд, отмечая влияние Каллас на мировые события еще на посту премьер-министра Эстонии — крошечной страны с населением 1,4 миллиона человек, зажатой между Россией и Балтийским морем.

При Борреле дипломаты ЕС сетовали, что встречи 27 министров иностранных дел были долгими, догматическими и заранее заготовленными. По словам одного высокопоставленного чиновника, от Каллас ждут, что она попросит министров приходить на встречи со свежими идеями, будет поощрять спонтанные обсуждения и сосредоточится на стратегических вопросах.

“Каллас станет глотком свежего воздуха”, — сказал министр иностранных дел одной западноевропейской страны.

Когда политика буквально в крови

“Глотни воздуха свободы”, — сказал Каллас отец в 1988 году. Семье разрешили покинуть Эстонию и съездить в отпуск в Восточном Берлине. Стоя у Бранденбургских ворот — границы Европы, оккупированной Советским Союзом, — они видели Западный Берлин.

Патриотизм и политическая непокорность у Каллас в крови. Ее прадед Эдуард Альвер командовал Эстонским союзом обороны, который возглавил битву против Красной Армии в ходе войны за независимость 1918–1920 годов.

После советской оккупации Эстонии во время Второй мировой войны ее дедушку отправили в лагерь, а полугодовалую на тот момент мать депортировали в Сибирь.

После распада Советского Союза году ее отец Сийм Каллас стал министром иностранных дел в 1995 году, затем премьер-министром в 2002 году, после чего стал первым в истории Таллина европейским комиссаром в 2004 году, когда Эстония стала членом ЕС. Свой пост он занимал в течение десяти лет.

Поначалу Каллас инстинктивно держалась подальше от политики. В интервью журналу Politico ее старший брат Юло Каллас вспомнил: “Для нас с Каей решающим моментом было то, что оба хотели построить собственную карьеру, а не на закорках отца”.

Каллас стала специалисткой по конкурентному праву, где, как и во многих других областях, верховодили мужчины. “Но она всегда вписывалась в коллектив и была со всеми на равных”, — сказал юрист Стен Луйга, который впервые встретил Каллас в 1990-х годах, когда она пришла в его фирму стажером. Позже они стали партнерами уже в другой фирме. “Она была очень энергичной. Вообще не помню уставшей или изможденной”, — добавил он.

Несмотря на успехи на юридическом поприще, всем, кто ее знал, было понятно, что Каллас всегда хотела чего-то иного. “Я помню, как на пике своей карьеры она приговаривала, что недовольна и хотела бы заняться чем-то совершенно другим, — вспоминает ее брат. — Тогда она была большой поклонницей гольфа, и, помимо прочего, тешила себя тем, чтобы поехать в Австралию и какое-то время подносить клюшки и мячи”.

Однако политика оказалась соблазнительнее пляжа Бондай в Сиднее. Каллас избралась сначала в парламент Эстонии в 2011 году, а затем и в Европейский парламент в 2014 году.

“Жизнь партнера юридической фирмы такова: ты все время зарабатываешь, и время превращается в деньги, — сказал Луйга, бывший коллега-юрист. — Но, думаю, это была для нее слабая мотивация. Она хотела внести бóльший вклад”.

Антироссийская “ястребиня”

Этот идеализм вкупе с несгибаемой верой в демократию и открытость, делает ее антитезой прагматической, волевой политике, воплощенной в следующем президенте США Дональде Трампе. Но ее главный политический противник и, как ни парадоксально, главный козырь — это совсем другой человек: Владимир Путин.

Пока западноевропейские лидеры тревожились, как бы не спровоцировать российского президента, поддержав Украину с началом спецоперации в 2022 году, Каллас неустанно призывала их к решительному ответу и не раз была близка к тому, чтобы торжествующе провозгласить: “Я же говорила”.

“Путин явится, чтобы испытать нас на прочность — и да, нам придется сопротивляться, — заявила Каллас Европейскому парламенту в 2022 году, через две недели после ввода российских войск на Украину. — У нас имеется некоторый опыт общения с Россией, и мы пытаемся им поделиться с Европейским союзом с тех пор, как вступили в него”.

В популярном видео, снятом в 2022 году на Мюнхенской конференции по безопасности, она менее чем за минуту изложила переговорную тактику Кремля: “Во-первых, требуйте максимума… Во-вторых, ставьте ультиматумы. И в-третьих, не уступайте ни пяди, потому что на Западе всегда найдутся люди, которые вам что-то предложат”.

При Каллас Эстония убедила ЕС установить количественные цели в поддержке Киева. Помимо прочего, Таллин отстаивал отправку Киеву миллиона снарядов и передачу замороженных российских активов на восстановление Украины. Эстония также тратит более 3% ВВП на оборону с начала конфликта (это в полтора раза больше норматива НАТО в 2%) и выделяет 0,25% ВВП исключительно в помощь Киеву.

“Я хотела, чтобы Эстония показала пример, — написала Каллас в письме Европейскому парламенту перед слушаниями по выдвижению. — Империалистическая мечта России не думает умирать”.

Кремль не мог этого не заметить. В апреле 2023 года он объявил Каллас в розыск — формально за решение ее правительства снести советские военные памятники. Таким образом она первым из лидеров ЕС попала в черный список, куда также вошел президент Украины Владимир Зеленский.

“Это лишь еще одно доказательство того, что я все делаю правильно, — невозмутимо отозвалась Каллас у себя в X (бывший Twitter). — Кремль надеется, что этот шаг заткнет рот мне и другим — но этому не бывать”.

Тревога ЕС

Над дальнейшей судьбой Каллас довлеет вопрос, сможет ли она и дальше баламутить воду — уже в новой должности.

Эстония — маленькая страна, однако в бытность свою главой суверенного государства, Каллас могла свободно высказывать свое мнение. Должность же верховного дипломата ЕС в действительности подразумевает скорее ограничения, чем фактическую власть.

Технически верховный представитель ЕС по иностранным делам даже не властен над внешней политикой. Чтобы сформулировать официальную позицию ЕС, Каллас придется заручиться одобрением всех национальных правительств, включая лидеров с прямо противоположными взглядами на Путина — например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

“Верховный представитель отнюдь не всегда заметный, эффективный или влиятельный, — дипломатично выразился бывший министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. — Это зависит от конкретных личностей, но и оттого, сколько пространства для маневра ему оставят 27 членов блока”.

Из-за этого заявления ЕС то и дело смягчаются до слабости, не сказать полной неуместности, как отметил популярный профиль в X IsEUConcerned, перечислив все случаи, когда верховный представитель или другие должностные лица в ответ на далекую трагедию лишь “выражали озабоченность”.

“Порой нам не хватает мускулов, — признал Кофод. — Трудно, чтобы вас воспринимали всерьез, когда некоторые государства-члены параллельно реализуют собственную внешнеполитическую повестку дня”.

Стычка на июльском саммите НАТО говорит о том, что Каллас, даже в роли дипломата, не будет стесняться в выражениях, если столкнется с сочувствующими России.

Когда военный альянс собрался в Вашингтоне, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже оказался в опале за поездку в Москву. Он подлил масла в огонь еще больше, заявив собравшимся, включая Зеленского, что Украине не место в альянсе.

По словам одного из присутствующих, это было “очень грубо”.

Следующей слово взяла Каллас. “Она отложила в сторону подготовленную речь, — вспоминал дипломат. — Она ответила Орбану без обиняков. Объяснила, как он ошибается, и что история и факты показывают, что цель НАТО — избегать войн, а не провоцировать их”.

После Каллас несколько других лидеров последовали ее примеру, отказавшись от подготовленных заметок и выступив с осуждением Орбана.

“Она готова, у нее есть все навыки и знания, необходимые для этой работы”, — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, проработавший с ней бóльшую часть ее премьерства.

Он отметил, что Каллас — первый бывший премьер-министр из высокопоставленных представителей ЕС: “Так что она по умолчанию уже высказала свою точку зрения по ряду вопросов — она же сидела за всеми этими большими столами”.

Уже в первую неделю в новой должности Каллас заняла более воинственную позицию, чем предшественник, намекнув, что может попытаться ввести санкции против промосковской правящей партии в Грузии, если та продолжит разгонять демонстрации против сфальсифицированных выборов.

Она также сменила тон по Украине. В свою первую поездку в новом качестве она отправилась в Киев, написав при этом в социальных сетях, что “Европейский союз хочет, чтобы Украина выиграла эту войну”.

Предстоящие вызовы

Для самой Каллас новая работа, похоже, как нельзя более кстати: ее популярность на родине начала падать.

Эстонская экономика только что вышла из двухлетней рецессии и принадлежит к слабейшим в Европе. Партия реформ Каллас, уверенно лидировавшая еще год назад, с тех пор уступила место главной оппозиционной партии.

Местные критики ругают Каллас “папенькиной дочкой”, упрекая в том, что ей чужды тяготы простых эстонцев. Похоже, презрение взаимно: Каллас назвала то, как СМИ освещали деловые связи ее мужа с Россией, “охотой на ведьм”.

“Надеюсь, новая работа принесет некоторое равновесие, — сказал ее брат Юло. — Это тоже тяжелая работа, но во внутренней политике вы сталкиваетесь с постоянной критикой и негативом со всех сторон”.

За рубежом Каллас остается любимицей СМИ, очаровывая репортеров сочетанием прямоты и любви к высокой литературе (знающих ее поближе не удивило, что на слушаниях она цитирует Уинстона Черчилля, Давида Бен-Гуриона и Платона).

Но как долго продлится ее медовый месяц с мировой общественностью, если Путин продолжит испытывать выносливость и солидарность Европы на прочность?