«Немецкие истребители стали дальнобойной авиацией»: Eurofighter ВВС ФРГ совершил первый запуск ракеты Meteor

Источник изображения: topwar.ru

На днях ВВС Германии провели первое испытание УРВВ большого радиуса действия MBDA Meteor с борта самолёта Eurofighter.

Теперь можно назвать немецкие истребители дальнобойной авиацией

- отмечается в местной прессе.

Из-за отсутствия подходящих испытательных полигонов в ФРГ для тестирования использовался британский военный полигон в Лоссимуте, Шотландия, а запуск осуществлялся над Атлантическим океаном.

Ракета Meteor класса «воздух-воздух» оснащена усовершенствованной радиолокационной ГСН и сенсором, определяющим приближение к цели, что даёт ей возможность работать за пределами видимости пилота. УРВВ весит 180 кг, имеет длину 3,67 метра и дальность полёта до 200 км.

Источник изображения: topwar.ru

ВВС ряда европейских стран, в том числе Британии, Италии и Испании, уже используют Meteor в своих эскадрильях Eurofighter. Также он размещён на таких платформах, как французский Rafale и шведский Gripen. Ракета интегрирована в южнокорейский истребитель KF-21.

Берлин намерен существенно нарастить арсенал ракет Meteor, выделив на их закупку €521 млн. Поставки планируется начать в 2027 году.

Европейский разработчик и производитель, компания MBDA, в настоящее время стремится улучшить Meteor за счёт усовершенствования его силовой установки, систем наведения и возможностей передачи данных.