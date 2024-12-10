Войти
ЦАМТО

Компания Airbus поставила первый A-400M "Атлас" Минобороны Казахстана

423
0
0
A-400M "Атлас"
Самолет ВТА A-400M "Атлас" ВВС Казахстана.
Источник изображения: Airbus

ЦАМТО, 9 декабря. Компания Airbus Defence and Space поставила первый из двух заказанных Министерством обороны Казахстана самолетов ВТА A-400M "Атлас" (с.н. MSN139).

В состоявшейся 5 декабря церемонии, посвященной прибытию самолета в Алматы, принял участие министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Ни Airbus, ни МО Казахстана не сообщают, когда будет доставлен второй самолет.

Как сообщал ЦАМТО, 1 сентября 2021 года Airbus Defence and Space объявила о подписании с Республикой Казахстан контракта на поставку двух самолетов ВТА A-400M "Атлас". Казахстан стал девятым покупателем A-400M и первым экспортным заказчиком самолета с 2005 года. Стоимость продажи не раскрывалась. Контракт также включает полный пакет услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава.

Как предполагается, самолеты будут применяться в интересах вооруженных сил, гражданских властей и для поддержки гуманитарных миссий, наряду с девятью ранее поставленными Airbus C-295.

Выкатка первого A-400M для Минобороны Казахстана состоялась в апреле 2024 года, после чего начались его наземные испытания. Первый полет самолет выполнил 10 июня 2024 года.

Общий заказ на поставку самолетов A-400M на текущий момент составляет 178 ед. (Бельгия – 7, Германия – 53, Франция – 50, Испания – 27, Великобритания – 22, Турция – 10, Люксембург – 1, Малайзия – 4, Индонезия – 2, Казахстан – 2). Всего поставлено 128 самолетов, общий налет которых превышает 180 тыс. часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Индонезия
Испания
Казахстан
Люксембург
Малайзия
Турция
Франция
Продукция
A400M
C-295 CASA
Компании
Airbus
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 17:49
  • 1
Ответ на "Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 10.12 17:37
  • 6330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 17:00
  • 4
Уроки Сирии
  • 10.12 16:53
  • 8471
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.12 14:31
  • 0
Симметричные меры
  • 10.12 11:26
  • 1
Сотни Т-72, БМП, десятки МиГ-29, ракеты "Точка" из Сирии могут оказаться на Украине
  • 10.12 06:49
  • 0
Ответ на "Кто победит: натовский ПТРК "Джавелин" или российский "Корнет"? (The National Interest, США)"
  • 10.12 06:45
  • 1
Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации
  • 10.12 03:43
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 10.12 01:22
  • 1
Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 10.12 00:39
  • 0
Ответ на "Геополитическая воронка"
  • 09.12 19:04
  • 2
«Превосходят по мощи российские БМП»: ВСУ вооружают новейшей модификацией CV9035 MkIIIC
  • 09.12 17:03
  • 0
Геополитическая воронка
  • 09.12 12:19
  • 6
Минобороны создает бронетехнику, которая определит облик ВС РФ на ближайшее десятилетие
  • 09.12 10:03
  • 0
Поднялись на ступеньку выше, но впереди еще много вершин