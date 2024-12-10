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ТАСС

Подлодка "Уфа" Тихоокеанского флота зашла в китайский порт Циндао с визитом

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Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ
Подводная лодка "Уфа" во время церемонии поднятия военно-морского флага РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"

Российские моряки в течение нескольких дней проведут встречи с представителями ВМС Народно-освободительной армии Китая, побывают в Академии подводного плавания ВМС НОАК, а также посетят местные достопримечательности

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Уфа" и буксир "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" Тихоокеанского флота в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершили деловой заход в порт Циндао Китайской Народной Республики. В китайском порту российские моряки в течение нескольких дней проведут ряд встреч с представителями ВМС Народно-освободительной армии Китая, побывают в Академии подводного плавания ВМС НОАК, а также посетят местные достопримечательности", - уточнили в сообщении.

Ранее деловой заход в порт Циндао завершил отряд кораблей ТОФ в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и танкера "Печенга". Экипажи кораблей поучаствовали в спортивных и культурных мероприятиях. Командиры кораблей флота провели встречи с администрацией Циндао и представителями командования Северного флота Народно-освободительной армии Китая. 

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Страны
Китай
Россия
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
СФ
ТОФ
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