Японские военные испытали новую версию противокорабельных ракет "Тип-12"

Японское агентство по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) впервые опубликовало фотографии, на которых запечатлен испытательный запуск модернизированной версии противокорабельной ракеты "Тип-12", которая в настоящее время находится в стадии разработки.

Как сообщает Naval News со ссылкой на ATLA, на данный момент проведены пять пусковых испытаний. Они продолжались в октябре и ноябре на острове Ниидзима.

Модернизированная противокорабельная ракета "Тип-12", Япония ATLA

Состоящая на вооружении модификация ракет "Тип-12", разработанная Mitsubishi Heavy Industries, обеспечивает дальность поражения целей в пределах 200 км. Новая модернизированная версия нацелена на увеличение дистанции по крайней мере до 900 км, а в конечном итоге и до 1200 км.

Форму ракеты изменили для уменьшения эффективной площади рассеяния (ЭПР) и повышения ее скрытности. В модернизированных ракетах "Тип-12" также реализуется новая система управления обновлением данных (UDTC), которая позволяет боеприпасу получать информацию о цели через спутниковую связь во время полета и точнее атаковать движущиеся цели.

Власти Японии приняли решение о модернизации ракет "Тип-12" в 2020 году. В основном оно продиктовано морской экспансией и наращиванием военной мощи Китая.

Модернизированная ракета "Тип-12" разрабатывается как для береговых систем запуска, так и для размещениях на кораблях и авиации. Предполагается, что сухопутная версия начнет поступать в части к марту 2026 года, морская – к 2027-му, авиационная – к 2029-му.

Как отмечает Naval News, по внешнему виду обновленная ракета "Тип-12" напоминает франко-британские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP EG.