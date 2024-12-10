Показаны кадры, на которых морской дрон ВСУ ведёт огонь по российской авиации

Источник изображения: topwar.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала кадры, на которых, как утверждается, запечатлен момент обстрела морским беспилотником Sea Baby российских самолетов и вертолетов.

Украинская сторона заявляет, что в ночь на 6 декабря в Керченской бухте морской дрон с установленным на борту крупнокалиберным пулеметом, оснащенным баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей, обстрелял российские вертолеты и самолеты. При этом в сообщении СБУ говорится, что морскому беспилотнику удалось повредить один из вертолетов ВКС РФ. Кроме того, Киев сообщает о поражении баржи, перевозившей военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что украинская армия предприняла попытку атаки Крымского моста новейшими безэкипажными катерами (БЭК) «Гавия» польского производства. Для атаки на мост ВСУ запустили из порта Одессы сразу несколько типов безэкипажных катеров: быстроходные разведчики, оборудованные пулеметами и тепловизорами дроны прикрытия и непосредственно оснащенные боевой частью морские беспилотники, не менее десяти единиц которых, как предполагалось, должны были дойти до цели.

Польские безэкипажные катера «Гавия», разработанные по лицензии американской компании Teledyne Technologies, были поставлены украинской армии в ноябре текущего года сразу же после проведенных в Гдыне испытаний.