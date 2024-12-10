С учётом боевого опыта СВО

Обеспечение потребностей армии – безусловный приоритет Госкорпорации Ростех

2024 год для оборонно-промышленного комплекса нашей страны оказался, пожалуй, одним из напряжённых в связи с обстановкой на фронте и задачами, которые поставил перед ОПК Президент Российской Федерации Владимир Путин. Выпуск военной продукции по целому ряду образцов ВВТ возрос в пять-шесть и более раз. Каковы же итоги уходящего года? На этот и другие вопросы в интервью газете «Красная звезда» ответил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан ОЗДОЕВ.

– Бекхан Ибрагимович, государство сегодня особенно жёстко спрашивает за исполнение гособоронзаказа. С каким результатом Ростех подходит к концу года?

– Корпорация традиционно выполняет гособоронзаказ на высоком уровне – близко к 100 процентам. Этот год не стал исключением. Обеспечение потребностей армии – наш безусловный приоритет. Отмечу, что мы поставляем в войска примерно 80 процентов оружия и техники, которые применяются в зоне СВО.

– Какие новые образцы вооружения поставляются военному ведомству?

– Для нужд Минобороны выпускаем танки Т-90М «Прорыв», тяжёлые огнемётные системы ТОС-2, системы дистанционного минирования «Земледелие», гусеничные самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-СМ» и колёсные САУ «Мальва», системы залпового огня «Торнадо-С» и «Торнадо-Г». Это самые современные образцы, которые подтвердили высокую боевую эффективность в боевых действиях на Украине.

Также передаём в войска большое число глубоко модернизированных образцов, доработанных на основе боевого опыта. Здесь можно назвать такие наши хиты, как танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок» и БМП-1АМ «Басурманин».

– Как опыт СВО сказывается на защищённости нашей техники?

– И новые, и модернизированные образцы отвечают современным вызовам по своей эффективности, гибкости применения, простоте обслуживания, ремонтопригодности. Они идут в зону боевых действий с усиленной защитой, средствами маскировки, в том числе в радиолокационном диапазоне. У них улучшенные системы связи, передачи данных, управления огнём.

Кстати, мы видим, что противник перенимает отдельные наши подходы. Они тоже стали вешать на машины «мангалы». Только у нас они заводские, у них в основном кустарные. В зоне СВО также регулярно встречаются «Абрамсы» и «Леопарды», обвешанные советской динамической защитой «Контакт-1». Это признание в каком-то смысле. Хотя часто это не помогает противнику в противостоянии с нашими новейшими огневыми и ударными контурами.

– Как обстоят дела с производством высокоточных боеприпасов?

– Ростех выпускает широкую номенклатуру управляемых боеприпасов. Например, управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь». Они великолепно себя зарекомендовали ещё в Сирии, в том числе при поражении малоразмерных движущихся целей. Теперь массово применяются в зоне СВО, в том числе в модернизированном варианте «Краснополь-М2». Точность у них такая, что даже на максимальной дальности шансов у противника почти нет. При этом они не подвержены воздействию РЭБ, в отличие от американского «Экскалибура».

Другой хороший пример – противотанковые управляемые ракеты. Они поражают на поле боя не только бронетехнику, но и укрепления, укрытия, командные пункты, вышки связи, огневые точки в зданиях, скопления противника. В частности, точность наших ПТУР «Корнет» позволяет залететь в амбразуру блиндажа. Также используется связка ПТУР с БпЛА – получается эффективный разведывательно-огневой контур тактического звена.

Наращиваем выпуск управляемых ракет для дронов «Х-БпЛА» — эти ракеты на базе ПТУР «Корнет» работают очень точно.

Отмечу также реактивные системы залпового огня «Торнадо-С». Они мощнее, дальнобойнее, точнее американского «Хаймарса».

– Говорят, что шоковый эффект на противника произвели фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции…

– Это действительно так. Эффективность этих боеприпасов сегодня отмечают все эксперты, в том числе зарубежные. Одной бомбы ФАБ-3000 достаточно, чтобы, как говорится, разнести в клочья опорный пункт противника. Ударная волна накрывает площадь 11 футбольных полей.

Эффективно применяются наши лёгкие многоцелевые управляемые ракеты – «Изделие-305». Они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы противника. Причём их каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, не зафиксировано ни одного такого случая. Операторы вертолётов используют эту ракету как хирург скальпель – за счёт точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам даже на чердак сквозь слуховое окно.

Добавлю, что вертолёты успешно применяют зенитные управляемые ракеты «Игла» по вражеским беспилотникам. То есть выполняют функции истребителей, причём очень успешно.

– Артиллерия сегодня по-прежнему остаётся богом войны. А что с боеприпасами к гаубицам и РСЗО?

– Пожалуй, ни одна страна мира не производит боеприпасы в таких количествах. По сравнению с 2022 годом в 2023-м у нас производство боеприпасов выросло в десятки раз, артиллерийских выстрелов – более чем в шесть раз, танковых выстрелов – более чем в 30 раз, средств ближнего боя – в 14 раз, реактивных снарядов к РСЗО и ТОС – более чем в шесть раз. Уже сегодня очевидно, что эти показатели будут выше и по итогам текущего года, а в 2025 году продолжится их существенный рост.

Добавлю, что наши специалисты работают над дальностью, точностью, мобильностью, защищённостью, многофункциональностью пушек, гаубиц и миномётов. Создаём новые боеприпасы, прицелы, новые системы управления и связи для встраивания батарей в информационные контуры. Один из примеров этой работы – колёсные гаубицы «Мальва», способные поражать цели на дистанциях в несколько десятков километров. Современное орудие и боеприпасы, а также новейшая система управления огнём обеспечивают этим гаубицам высокую боевую эффективность.

– Сегодня в российских Вооружённых Силах всё больше используются беспилотные летательные аппараты различных классов, создаются соответствующие подразделения. Как развивается в корпорации производство дронов?

– Техническая мысль в этом направлении сейчас не просто развивается, а бежит семимильными шагами. Например, «Калашников» наладил производство практически всей линейки дронов: разведывательных, ударных, ретрансляторов связи, барражирующих боеприпасов, БпЛА самолётного типа и квадрокоптеров.

Созданы также миниатюрные дроны ближнего полёта, которые фактически могут выполнять роль карманного бинокля для военнослужащего.

Часть этих дронов уже серийно поставляется в войска, часть проходит опытную апробацию в зоне СВО или готовится к её проведению. Эта линейка постоянно совершенствуется, повышаются её дальность действия и эффективность.

– Полагаю, что у нашего противника нет недостатка в беспилотниках. А у нас?

– Делается всё, чтобы обеспечить армию дронами. Приведу пример одной из наших компаний. В прошлом году она нарастила производство почти в четыре раза, в этом году планирует увеличить ещё в три раза, а в следующем году – ещё в полтора раза. То есть темпы выпуска этой продукции сегодня бьют рекорды.

– А как обстоит дело с защитой от беспилотников и других средств воздушного поражения?

– Ростех выпускает широкую линейку средств ПВО. Например, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» – один из наиболее эффективных в своём классе. Комплекс в больших количествах воюет в зоне СВО и успешно сбивает сложные цели, в том числе с низкой радиолокационной заметностью. Например, это высокоточные снаряды реактивных систем залпового огня и даже снаряды ствольной артиллерии, западные малозаметные крылатые ракеты Storm Shadow. Безусловно, это также беспилотные летательные аппараты, которые уничтожаются «Панцирями» в больших количествах.

Кроме того, создан новый зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е», который предназначен для защиты промышленных и административных объектов от массированных атак именно беспилотников. В этой версии системы применяются специальные малоразмерные ракеты, чтобы с высокой эффективностью и, так скажем, по сниженной цене уничтожать мини-дроны. Одна установка нового комплекса может нести либо 12 стандартных зенитных управляемых ракет, либо 48 ракет ближнего перехвата.

Также предприятия корпорации создают малогабаритные радары, которые ставятся на опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Так, например, Система контроля воздушного пространства (СКВП) позволяет создать сплошное радиолокационное покрытие и осуществлять мониторинг воздушной обстановки в режиме реального времени, определяя все виды целей от самолётов до сверхмалых БпЛА.

– Наряду с воздушными беспилотниками в мире активно развиваются наземные. У российских инженеров есть чем ответить?

– Не сомневайтесь – ответим. Мы создаём большую линейку сухопутных комплексов. Это машины дистанционного разминирования и другие системы. Скажу больше: некоторые образцы роботов уже применяются в бою и подтверждают заложенные характеристики.

В качестве успешного примера отмечу проект «Депеша». Это боевой наземный комплекс с универсальной конструкцией для решения широкого спектра задач – от транспортных до ударных при соответствующем оснащении. Он манёвренный, компактный. Его можно применять там, где сложно использовать обычную технику. Например, в городской застройке. Кроме того, его очень сложно обнаружить на открытой местности, где он легко и незаметно может передвигаться. И самое главное – «Депеша» сохраняет жизнь бойцам, значительно облегчая выполнение поставленных задач.

Олег Фаличев