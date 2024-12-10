Турция определила для себя три приоритета в Сирии

Источник изображения: topwar.ru

Захват боевиками террористических организаций и протурецких вооруженных формирований большей части территории Сирии, фактически, дал старт грандиозному переделу «сирийского пирога». Каждая из заинтересованных сторон торопится извлечь свои выгоды из создавшегося положения. По мнению экспертов, одним из ключевых игроков в регионе в ближайшее время будет именно Турция.

Турецкая пресса, к примеру, утверждает, что Анкара постарается максимально быстро свести давние счеты с курдами. А кроме этого правительство Эрдогана рассчитывает решить и другие проблемы.

У Турции есть три приоритета в Сирии. Первый – это надлежащее функционирование переходного процесса в стране и строительство новой Сирии. Второй – борьба с боевиками Рабочей партии Курдистана. Третий – обеспечение возвращения сирийских беженцев в свою страну

– пишет турецкая газета Hürriyet.

Специалисты констатируют, что именно Турция является одним из главных выгодополучателей свержения режима Башара Асада в Сирии. Позиции Анкары в стране сейчас значительно усилились, поскольку она имеет большое влияние на руководство пришедших к власти группировок.

Иран, который до определенного момента имел свою зону влияния в Сирии, сейчас едва ли сможет оказать серьезное противодействие Турции. Дело в том, что Тегеран оказался серьезно ослаблен из-за боевых действий Израиля против ливанского движения «Хизбалла», на которое он традиционно опирался в сирийском вопросе.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, руки у Анкары практически развязаны. Но Эрдогану в его противостоянии с курдами, хочешь-не хочешь, придется учитывать интересы США и Израиля, который уже заявил, что был бы заинтересован в появлении курдского государства в Сирии.