ВС Эстонии объявили тендер на поставку барражирующих боеприпасов

ЦАМТО, 9 декабря. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) 6 декабря сообщил, что объявил тендер с целью подписания 7-летнего рамочного соглашения на поставку барражирующих боеприпасов для удовлетворения потребности ВС Эстонии в различных системах ближнего и дальнего действия.

Как сообщил представитель ECDI Рамиль Липп, целью тендера является подписание рамочного соглашения с несколькими поставщиками для закупки обладающих широким спектром возможностей авиационных боеприпасов. В список покупки, в частности, включены FPV-дроны, а также другие БЛА, которые можно адаптировать для военного применения; различные устройства наведения и передачи сигнала, а также вспомогательное наземное оборудование, услуги обучения и поддержки в процессе эксплуатации и технического обслуживания.

Барражирующие боеприпасы могут быть основаны на беспилотных летательных аппаратах (БЛА) или дронах, оснащенных камерами для круглосуточного обнаружения целей. Такие аппараты несут боевые части или боеприпасы, которые можно сбрасывать на цель или направлять на нее вместе с самим БЛА.

По информации Р.Липпа, подобные решения позволяют осуществлять поражение целей с высокой точностью, минимизируя побочный ущерб. Как заявлено, "конфликт на Украине продемонстрировал, что барражирующие боеприпасы и ударные БЛА являются высокоэффективными инструментами для остановки продвижения противника и нанесения высокоточных ударов".

Рамочное соглашение будет действовать в течение семи лет и включать нескольких партнеров, что позволит закупать различные решения, а также отдельные устройства. Поскольку потребности ВС Эстонии могут со временем меняться, широкомасштабное рамочное соглашение позволит закупать различные продукты в течение длительного периода времени.