По оценкам украинской разведки, Россия может производить до 300 новых ракет средней дальности "Орешник" в год (Military Watch Magazine, США)

MWM: есть надежный показатель крупных масштабов производства БРСД "Орешник"

Москва планирует поставлять ракеты “Орешник” в соседнюю Белоруссию после соответствующего запроса Минска, пишет MWM. По мнению автора статьи, планы зарубежного развертывания ракеты — надежный показатель крупных масштабов производства.

После первого боевого применения российской баллистической ракеты средней дальности “Орешник” 21 ноября Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины опубликовало оценку производственных мощностей российской промышленности для новой системы вооружения. По оценкам ГУР, Россия может производить до 25 ракет “Орешник” ежемесячно — или 300 ракет в год. Это первый в своем роде класс ракет, разработанных в России с 1980-х годов, и сочетает в себе предполагаемую дальность полета 4 000 км с возможностью нести несколько независимо нацеливаемых боеголовок.

Практически вторя украинской оценке, президент России Владимир Путин 6 декабря сообщил, что Москва планирует поставлять ракеты “Орешник” в соседнюю Белоруссию после соответствующего запроса ее президента Александра Лукашенко. Планы зарубежного развертывания вскоре после первой демонстрации нового класса ракет — надежный показатель крупных масштабов производства.

Способность “Орешника” нести как ядерные, так и обычные боеголовки и поражать до шести целей делает его особо ценным средством против сил западного блока по всей Европе, а также на Тихоокеанском театре и в Арктике. Ожидается, что высокая асимметричная ценность системы как средства противодействия гораздо более крупным силам НАТО приведет к тому, что Москва развернет ее в больших количествах.

При этом остается существенная вероятность, что наращивание производства ракеты может произойти за счет сокращения производства межконтинентальных баллистических ракет, в первую очередь РС-24 “Ярс” (ежемесячно выпускается порядка 25 ракет), поскольку может потребоваться перевод производственных мощностей на производство “Орешника”. Тем не менее, производство системы “Ярс” в 2010-х в среднем не дотягивало до 22 в год, поэтому достичь уровня выпуска в 300 ракет для аналога меньшей дальности будет серьезной промышленной задачей.