В Госдуме прокомментировали ситуацию с российскими военными базами в Сирии

Депутат Картаполов: безопасность российским базам в Сирии гарантируют сами базы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Военную безопасность базам России в Сирии гарантируют сами базы и Вооруженные силы РФ, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"Военную безопасность нашим базам в Сирии гарантируют сами базы и вооруженные силы Российской Федерации. Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям... отсюда и соглашение", - сказал он журналистам.

Картаполов отметил, что базы РФ выполняют важнейшую функцию там, они продолжат эти задачи выполнять в соответствии с решением нашего президента.

Накануне захватившие гостелевидение в Дамаске представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище по гуманитарным соображениям. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.