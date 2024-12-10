Алжир может приобрести ударные вертолеты AW-249 Fenice

ЦАМТО, 9 декабря. Алжирская национальная народная армия может получить новейшие ударные вертолеты AW-249 Fenice (англ. "Феникс"), разработанные итальянской группой Leonardo (официально эта информация пока не подтверждена).

По данным ресурса Scramble.nl, на первом этапе планируется приобретение семи новых машин AW-249 (Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta; New Scouting and Escort Helicopter) для Военно-воздушных сил Алжира.

Издание напоминает, что Алжир проявил интерес к покупке AW-249 еще в 2022 году для замены парка устаревших ударных вертолетов серии Ми-24, около 30 из которых в настоящее время остаются в рабочем состоянии, однако морально устарели. Они дополнят недавно приобретенные в России ударные Ми-28НЭ "Ночной охотник".

Позднее ресурс ORCA Military сообщал, что алжирская делегация осмотрела демонстрационную версию вертолета AW-249 во время 28-й Международной выставки вооружений, технологий безопасности и средств защиты EuroSatory 2024 (17-21.06.2024, Париж, Франция) и высказала интерес к локализации его производства в Алжире в партнерстве с Leonardo.

Для справки: AW-249 создан для замены A-129 Mangusta в составе СВ Италии.

Напомним, что силовые структуры Алжирской Народной Демократической Республики в последние годы приобрели значительное количество вертолетной техники компании Leonardo: 24 вертолета A-109 – в 2010-2012 гг., 8 вертолетов A-119Ke – в 2012-2013 гг., 6 вертолетов AW-101-400 – в 2010 г., 20 AW-139 – в 2011-2014 гг.