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ЦАМТО

Алжир может приобрести ударные вертолеты AW-249 Fenice

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Первый опытный образец итальянского перспективного боевого вертолёта Leonardo AW249 (экспериментальный военный номер CSX82069) в первом полете. Верджате (Италия),12.08.2022
Первый опытный образец итальянского перспективного боевого вертолёта Leonardo AW249 (экспериментальный военный номер CSX82069) в первом полете. Верджате (Италия),12.08.2022.
Источник изображения: www.airdatanews.com и theaviationist.com

ЦАМТО, 9 декабря. Алжирская национальная народная армия может получить новейшие ударные вертолеты AW-249 Fenice (англ. "Феникс"), разработанные итальянской группой Leonardo (официально эта информация пока не подтверждена).

По данным ресурса Scramble.nl, на первом этапе планируется приобретение семи новых машин AW-249 (Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta; New Scouting and Escort Helicopter) для Военно-воздушных сил Алжира.

Издание напоминает, что Алжир проявил интерес к покупке AW-249 еще в 2022 году для замены парка устаревших ударных вертолетов серии Ми-24, около 30 из которых в настоящее время остаются в рабочем состоянии, однако морально устарели. Они дополнят недавно приобретенные в России ударные Ми-28НЭ "Ночной охотник".

Позднее ресурс ORCA Military сообщал, что алжирская делегация осмотрела демонстрационную версию вертолета AW-249 во время 28-й Международной выставки вооружений, технологий безопасности и средств защиты EuroSatory 2024 (17-21.06.2024, Париж, Франция) и высказала интерес к локализации его производства в Алжире в партнерстве с Leonardo.

Для справки: AW-249 создан для замены A-129 Mangusta в составе СВ Италии.

Напомним, что силовые структуры Алжирской Народной Демократической Республики в последние годы приобрели значительное количество вертолетной техники компании Leonardo: 24 вертолета A-109 – в 2010-2012 гг., 8 вертолетов A-119Ke – в 2012-2013 гг., 6 вертолетов AW-101-400 – в 2010 г., 20 AW-139 – в 2011-2014 гг.

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Страны
Алжир
Италия
Россия
Франция
Продукция
A129 Mangusta
AW-101
AW-139
Ми-24
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Компании
Leonardo
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