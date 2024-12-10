В ожидании китайских дронов: Тайвань оснастил танки M60 защитными «козырьками»

Источник изображения: topwar.ru

Военное командование Тайваня перенимает опыт «войны дронов» с полей украинского конфликта.

Нововведения в виде FPV-дронов и защитных решёток для бронетехники продемонстрировали министру обороны страны во время визита в один из учебных центров.

Массовое внедрение БПЛА в арсенал тайваньской армии развернулось летом 2024 года. Как полагают в командовании, дроны способны дать асимметричный ответ на угрозу со стороны Пекина, существенно превосходящего мощью островную армию.

При этом НОАК тоже не сидит на месте и, как ожидается, способна выставить куда более массовый флот БПЛА. Поэтому тайваньское командование озаботилось усилением защиты бронетехники от воздушных атак. Министру был показан танк американского производства M60A3 TTS, оборудованный дополнительными защитными конструкциями.

Источник изображения: topwar.ru

Борт боевой машины по всей длине оснащён сетчатыми экранами, частично прикрывающими гусеницы, а также башню. Над командирской башенкой возвышается «козырёк» с откидной крышей.

При этом основные надежды в стремлении укрепить бронетанковые части командование возлагает на американские ОБТ M1A2T Abrams. Как утверждается в местных СМИ, первая партия этих машин ожидается в середине декабря. В настоящее время танковый парк Тайваня представлен M60A3 Patton, CM-11 Brave Tiger и CM-12.