Крупнейший корабль флота со времён Второй мировой войны: ВМС Италии ввели в строй новый флагман десантной группы Trieste

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ВМС Италии ввели в строй десантный вертолётный док (LHD) Trieste. Новый вымпел стал крупнейшим боевым кораблём, построенным в стране со времён Второй мировой войны.

Как указывается в издании Mer et Marine, соответствующая церемония состоялась 5 декабря. LHD Trieste заменит «отправленный на пенсию» 1 октября авианосец ITS Giuseppe Garibaldi и станет флагманом десантной оперативной группы ВМС Италии (флагманом всего флота является авианосец Cavour).

Разработка проекта стартовала в 2014 году. Контракт на строительство Trieste был заключён с местным концерном Fincantieri в июле 2015 года, работы развернулись в июле 2017 года с участием трёх верфей и свыше 1000 чел., спуск на воду состоялся в мае 2019 года. Сдача корабля, которая должна была состояться в 2022 году, была отложена до декабря 2024 года.

Этот 245-метровый корабль массой 33 тыс. тонн оснащён силовой установкой CODLOG, которая позволяет развивать максимальную скорость 25 узлов. Дальность хода составляет 7000 морских миль.

На корабле находятся две надстройки, отвечающие за навигацию и управление полётами, лётная палуба длиной 230 м с 9 посадочными площадками для размещения вертолётов и истребителей с укороченным взлётом и вертикальной посадкой F-35B, два лифта грузоподъёмностью по 42 т каждый, ангар площадью более 4500 кв. м, док для амфибийной техники, а также госпиталь на 27 коек с отделением интенсивной терапии.

Вооружение корабля представлено тремя 76-мм орудиями, тремя 25-мм пушками системы RCWS и ВПУ Sylver для ЗУР Aster. Он также оснащён современными системами РЭБ и многофункциональными радарами.

Предназначенный для проведения многоцелевых операций, корабль способен перевозить до 1064 человек, в том числе 450 членов экипажа и 600 бойцов десанта. По сравнению с авианосцами Giuseppe Garibaldi и Cavour, Trieste обладает более широкими оперативными возможностями и в состоянии проводить десантные операции, оказывать гуманитарную помощь, выступать в роли базы МТО и служить площадкой для объединённого командования.

Новый корабль представляет собой большой шаг вперёд в стратегических возможностях ВМС Италии

- заявили на флоте.

ITS Garibaldi длиной 180,2 м и весом 14 150 т был предназначен для ПЛО и ПВО и эксплуатировал самолёты Harrier. ITS Cavour длиной 244 м и водоизмещением 27,1 тыс. т предназначен для проведения воздушных операций. Напротив, LHD Trieste представляет собой многоцелевой десантный корабль.