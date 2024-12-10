Казахстан получит на вооружение колесные БМП на базе сингапурской "Террекс"

ЦАМТО, 9 декабря. Сингапурская компания ST Engineering 6 декабря объявила о заключении договора о стратегическом партнерстве с казахстанской Kazakhstan Paramount Engineering (KPE).

Предметом договора является разработка и лицензионное производство новой амфибийной боевой бронированной машины с колесной формулой 8x8 на базе боевой машины пехоты "Террекс" (Terrex) для ВС Казахстана.

Ранее считалось, что в рамках тендера Министерства обороны Казахстана на поставку 834 колесных боевых машин стоимостью 2 трлн. тенге (4,5 млрд. долл.) лидером является турецкая Otokar с ББМ ARMA. Однако, судя по результатам квалификационных испытаний, сингапурская ББМ обошла турецкую версию боевой машины.

По словам разработчиков, обе БМП прошли испытания. При этом казахстанский "Барыс" (прим.ЦАМТО: южноафриканская Mbombe 8) почти ничем не уступает турецкому и стоит на 40% дешевле. Основным преимуществом ARMA перед "Барыс" 8x8 является ее амфибийность, однако испытания на воде завершились неудачно. Был случай ее затопления в ходе преодоления водной преграды и другие поломки.

На вопросы ресурса Btvt.info о планах крупных закупок колесных БМП и преимуществах выбора "Террекс" ответил председатель наблюдательного совета Kazakhstan Paramount Engineering и глава ассоциации ОПК Казахстана Айбек Барысов. По его словам, "у нас уже есть "Барыс" 8х8, но не амфибия. Пришло время добавить в нашу линейку амфибийную машину. Мы полностью локализуем производство, и на этих условиях подписали контракт, причем башня будет полностью наша".

Как ожидается, производство новой машины на базе "Террекс" начнется в 2025 году.

На рассмотрении KPE и ST Engineering также имеются и другие совместные перспективные проекты.

Президент ST Engineering Land Systems Лим Кок Энн заявила, что соглашение с Казахстаном представляет собой "значительный успех для подразделения компании Land Systems, обеспечивший выход на новый рынок в Центральной Азии".

По ее словам, партнерство с Казахстаном соответствует стратегии ST Engineering по локализации, лицензированию и операционной поддержке проектов для удовлетворения потребностей клиентов на международном рынке и создания глобальной цепочки поставок.