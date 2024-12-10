Борисов оценил стоимость реализации космического нацпроекта

Борисов: на развитие космического нацпроекта понадобится 500–750 млрд рублей

Нацпроект нацелен в основном на создание спутниковых группировок. На финансирование, согласно разным сценариям, могут выделить от 500 млрд до 750 млрд руб.

На реализацию космического нацпроекта, работа над которым находится в финальной стадии, понадобится от 500 млрд до 750 млрд руб., сообщил в интервью телеканалу РБК глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он добавил, что "Роскосмос" совместно с Минфином и Минэком составил три сценария финансирования нацпроекта - минимальный, оптимальный и максимальный с разной пропорцией доли бюджетных и внебюджетных средств.

"Он нацелен в основном на создание многоспутниковых группировок совместно с частными компаниями и предусматривает кратный рост различного рода связных группировок дистанционного зондирования Земли - низкоорбитальных, геостационарных, высокоэллиптических", - рассказал Борисов.

Интервью с Юрием Борисовым

Глава госкорпорации отметил, что на выполнение этого проекта будет влиять много условий. По его словам, "предусмотрено достаточно солидное привлечение внебюджетных средств, а внебюджетные средства при нынешней экономической ситуации, при высокой ставке - это проблема". Борисов пояснил, что нужно правильно балансировать между методами поддержки со стороны государства и частных компаний, чтобы те постоянно были мотивированы вкладывать в разработки свои собственные и привлеченные средства.

Нацпроект почти сверстан и готов к представлению президенту, он должен дать особую динамику развития отрасли, отметил глава "Роскосмоса".

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальный проект по развитию космоса осенью 2023 года. Проект «Космос» предполагается включить в технологический блок нацпроектов из перечня на период до 2030 года, писал РБК.

Весной первый вице-премьер Денис Мантуров также заявил, что российская экономика переводится на новый технологический уклад, этого требует усиления позиций России в космосе. Он отметил, что для такой цели готовится профильный национальный проект.

Мантуров тогда добавил, что государственная поддержка будет сфокусирована на расширении спутниковых группировок разного назначения и создании новых ракет на альтернативных видах топлива. Среди них будут и аппараты многоразового использования.

Иван Сало, Илья Доронов