Применили бомбардировщики B-52 и штурмовики А-10: в CENTCOM США рассказали о нанесении ударов по базам ИГИЛ в Сирии

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ВВС США 8 декабря нанесли десятки точечных авиаударов по известным лагерям террористической организации ИГИЛ* и боевикам в центральной Сирии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM). Там подчеркивают, что в этой миссии были задействованы бомбардировщики В-52, истребители F-15 и штурмовики A-10.

Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГИЛ* были нанесены в рамках текущей миссии по дезорганизации, ослаблению и разгрому ИГИЛ*, чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и гарантировать, что ИГИЛ* не попытается воспользоваться сложившейся ситуацией для восстановления своих позиций в центральной Сирии

– подчеркивают в CENTCOM.

По словам американских военных, в ходе ударов были поражены 75 целей. В настоящее время проводится оценка ущерба. При этом подчеркивается, что Международная коалиция во главе с США продолжит нанесение ударов по инфраструктуре террористической организации.

Не должно быть никаких сомнений – мы не позволим ИГИЛ* возродиться и воспользоваться текущей ситуацией в Сирии. Все организации в Сирии должны знать, что мы привлечем их к ответственности, если они каким-либо образом будут сотрудничать с ИГИЛ* или поддерживать его

– заявил генерал Майкл Эрик Курилла.

Напомним, накануне стало известно, что пришедшие к власти в Сирии боевики террористических организаций в ближайшее время планируют объявить масштабную амнистию членам ИГИЛ*. По данным СМИ, в одной только тюрьме Седная недалеко от Дамаска в отдельном блоке содержатся несколько десятков боевиков ИГИЛ*.

Руководство террористической организации уже обратилось к своим членам с призывом срочно выйти на связь сразу после освобождения из пенитенциарных учреждений.

* – запрещенная в РФ террористическая организация.