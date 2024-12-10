Применили бомбардировщики B-52 и штурмовики А-10: в CENTCOM США рассказали о нанесении ударов по базам ИГИЛ в Сирии

Источник изображения: topwar.ru
ВВС США 8 декабря нанесли десятки точечных авиаударов по известным лагерям террористической организации ИГИЛ* и боевикам в центральной Сирии. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM). Там подчеркивают, что в этой миссии были задействованы бомбардировщики В-52, истребители F-15 и штурмовики A-10.
– подчеркивают в CENTCOM.
По словам американских военных, в ходе ударов были поражены 75 целей. В настоящее время проводится оценка ущерба. При этом подчеркивается, что Международная коалиция во главе с США продолжит нанесение ударов по инфраструктуре террористической организации.
– заявил генерал Майкл Эрик Курилла.
Напомним, накануне стало известно, что пришедшие к власти в Сирии боевики террористических организаций в ближайшее время планируют объявить масштабную амнистию членам ИГИЛ*. По данным СМИ, в одной только тюрьме Седная недалеко от Дамаска в отдельном блоке содержатся несколько десятков боевиков ИГИЛ*.
Руководство террористической организации уже обратилось к своим членам с призывом срочно выйти на связь сразу после освобождения из пенитенциарных учреждений.
* – запрещенная в РФ террористическая организация.