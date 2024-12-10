Европейские Caracal заменяют российские Ми-17: Венгрия получает вертолёты H225M

Источник изображения: topwar.ru

Как и многие другие вооруженные силы стран Восточной Европы, венгерские войска находятся в процессе замены своей техники советского и российского происхождения. Наряду с поставками танков Leopard 2A7HU и БМП KF41 Lynx, армейская авиация получает вертолёты H225M от Airbus, известные как Caracal.

На днях Венгрии были переданы очередные две машины этого типа. В 2018 году Минобороны приобрело у Airbus в общей сложности 16 новых вертолётов H225M. Их поставки начались в июле 2023 года. Машины направляются в 86-ю вертолётную бригаду, базирующуюся в Сольноке и оснащённую Ми-17.

Венгерские войска постепенно заменяют Ми-17 российского производства

- отметили в военном ведомстве.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в октябре, когда один из новых венгерских H225M прибыл в Сараево, чтобы присоединиться к миссии ЕС в Боснии и Герцеговине, в ходе официальной церемонии он сменил Ми-17.

H225M поставляется Венгрии в двух модификациях – в транспортной и транспортно-штурмовой. В последнем случае машина вооружена 12,7-мм пулемётными установками, 20-мм пушками, 68-мм и 70-мм управляемыми и неуправляемыми реактивными снарядами.

Венгрия стала вторым членом НАТО, использующим вертолёты H225M, после Франции. Недавно к этому списку присоединились Нидерланды, заказавшие 12 машин для операций спецназа.