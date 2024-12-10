Глава МИД Ирана: Башар Асад сам был удивлён своей же армией

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Сирийская правительственная армия продемонстрировала удивительную неспособность противостоять отрядам террористов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, правительство САР заблаговременно получило информацию о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо.
– сказал глава МИД Ирана.
Он добавил, что не меньшее удивление испытал и сирийский лидер Башар Асад.
– отметил Аббас Аракчи.
Напомним, боевики террористических организаций и протурецких вооруженных формирований смогли за несколько дней наступления взять под свой контроль большую часть Сирии, включая столицу страны Дамаск.
Военнослужащие сирийской правительственной армии не смогли и не захотели оказать никакого сопротивления террористам. В большинстве случаев они просто спасались бегством, переодеваясь в гражданскую одежду и бросая оружие, боеприпасы и военную технику. В результате в руки боевиков попали танки, РСЗО «Ураган», авиационная техника и комплексы противовоздушной обороны.
Добавим, что накануне стало известно, что Башар Асад вместе с семьей находится в Москве, где ему предоставлено политическое убежище.