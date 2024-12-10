Глава МИД Ирана: Башар Асад сам был удивлён своей же армией

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Сирийская правительственная армия продемонстрировала удивительную неспособность противостоять отрядам террористов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, правительство САР заблаговременно получило информацию о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо.

У нас были сведения о том, что террористы собирались атаковать Алеппо со стороны Идлиба. Вся информация была передана сирийскому правительству. Что нас удивило, так это неспособность сирийских сил противостоять боевикам, реакция армии и неожиданная скорость развития событий

– сказал глава МИД Ирана.

Он добавил, что не меньшее удивление испытал и сирийский лидер Башар Асад.

Башар Асад сам был удивлён своей же армией. Мы находились в контакте с боевиками. Они согласились на нашу просьбу не причинять вреда иранским дипломатам и шиитским святыням

– отметил Аббас Аракчи.

Напомним, боевики террористических организаций и протурецких вооруженных формирований смогли за несколько дней наступления взять под свой контроль большую часть Сирии, включая столицу страны Дамаск.

Военнослужащие сирийской правительственной армии не смогли и не захотели оказать никакого сопротивления террористам. В большинстве случаев они просто спасались бегством, переодеваясь в гражданскую одежду и бросая оружие, боеприпасы и военную технику. В результате в руки боевиков попали танки, РСЗО «Ураган», авиационная техника и комплексы противовоздушной обороны.

Добавим, что накануне стало известно, что Башар Асад вместе с семьей находится в Москве, где ему предоставлено политическое убежище.