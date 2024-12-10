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Интерфакс-АВН

В Минобороны Белоруссии не планируют увеличивать численность вооруженных сил страны

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Несмотря на продолжение процесса модернизации вооружения и военной техники белорусской армии, не планируется увеличение количества личного состава вооруженных сил, завили в Минобороны Белоруссии.

"Мы не увеличиваем количество личного состава. То есть мы демонстрируем своим соседям, что мы сохраняемся в штатах мирного времени. Это означает, что мы не несем угрозу, не планируем создавать наступательных группировок войск и планируем жить в мире, дружбе и согласии", - заявил в интервью гостелеканалу СТВ начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

При этом он обратил внимание на то, что соседствующая с Белоруссией Польша планирует увеличить численность военнослужащих до 300 тыс. человек.

"Фактически в два раза больше, чем было пять лет назад. Они не скрывают это. (...) У них заявление: мы готовимся к войне. Вопрос: к войне с кем?", - сказал Ревенко.

Кроме того, Ревенко заявил, что совместная концепция безопасности Союзного государства показала единый подход двух стран к оборонному вопросу.

"Запад уже почувствовал, что РФ не будет поступаться своими интересами так же, как и Республика Беларусь. Мы ведем свою независимую политику", - заявил он в эфире гостелеканала СТВ.

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Белоруссия
Польша
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