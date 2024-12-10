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ЦАМТО

Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 декабря. Пентагон заключил контракт с американской компанией SpaceX о расширении доступа терминалов Starlink на Украине к более защищенной, военизированной системе Starshield.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что ВСУ в основном используют систему спутниковой связи Starlink компании SpaceX на передовой, так как другие средства связи "были уничтожены".

"Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink. <...> Контракт означает, что 2,5 тыс. терминалов Starlink, которые уже находятся на Украине, получат доступ к Starshield, закрытому и зашифрованному сигналу через Starlink, который сложнее взломать или заглушить. Это число является дополнением к пятистам, которые ранее были подключены к Starshield", – говорится в сообщении.

По данным агентства, контракт заключен в августе, еще до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Согласно агентству, Командование космических систем США отказалось раскрыть стоимость нового контракта, при этом, как отмечается, предыдущее соглашение с Европейским командованием США на 500 таких терминалов стоило примерно 40 млн. долл.

В общей сложности, указывает Блумберг, уже три тысячи терминалов обслуживаются на Украине по такой системе. Как пишет агентство, этот шаг усилил участие SpaceX в конфликте.

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