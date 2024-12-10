Роскосмос планирует заключить контракт с Sitronics на поставку данных ДЗЗ

Как сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов, договор намерены подписать до конца года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подписание форвардного контракта Роскосмоса с частной космической компанией Sitronics Space (входит в Sitronics Group) ожидается до конца года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"В этом году заключаем с Sitronics контракт на выкуп данных. Это уже реальная работа", - сказал Борисов в интервью РБК.

В июле Борисов сообщил, что в 2024 году на форвардные контракты было выделено 3,9 млрд рублей. Тогда он сказал, что из всех частных компаний госкорпорация получила отклик только от Sitronics.