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ТАСС

Роскосмос планирует заключить контракт с Sitronics на поставку данных ДЗЗ

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Sitronics Group
Sitronics Group.
Источник изображения: ixbt.com

Как сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов, договор намерены подписать до конца года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Подписание форвардного контракта Роскосмоса с частной космической компанией Sitronics Space (входит в Sitronics Group) ожидается до конца года, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"В этом году заключаем с Sitronics контракт на выкуп данных. Это уже реальная работа", - сказал Борисов в интервью РБК.

В июле Борисов сообщил, что в 2024 году на форвардные контракты было выделено 3,9 млрд рублей. Тогда он сказал, что из всех частных компаний госкорпорация получила отклик только от Sitronics. 

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