Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, зачем НАТО создает флот морских беспилотников и что ждать России от дронов недружественных стран

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье сообщил о планах этой организации создать флот морских беспилотных систем для наблюдения и защиты морской инфраструктуры альянса в Балтийском и Средиземном морях.

Морские подводные коммуникации, такие как нефте- и газопроводы, электроэнергетические и кабели связи играют важнейшую роль в экономической и оборонной деятельности стран мира. Нанесение им урона вызовет большие финансовые потери и потребует больших усилий по восстановлению. При этом розыск виновных представляется весьма трудной задачей.

26 сентября 2022 года были взорваны три ветки из четырех газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По существу этот террористический акт стал открытием ящика Пандоры. Если некая страна или группа лиц может себе позволить осуществить такое, то где гарантия, что кто-то еще не захочет это повторить в другом месте?

А таких мест в Мировом океане предостаточно. Так, по ряду оценок, на дне Северного моря находится примерно 27 тыс. км газовых труб.

Кроме того, последнее время участились случаи повреждения кабелей связи и газопроводов в Балтийском море. 8 октября 2023 года китайское судно NewNew Polar Bear повредило эстонско-финский газопровод Balticconnector. В этот же день был поврежден российский волоконно-оптический кабель «Балтика», соединяющий Санкт-Петербург и Калининград. 18 ноября 2024 года был поврежден кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией. Досталось и кабелю связи между Литвой и Швецией. Такие события чрезвычайно раздражают европейские страны. Им приходится вести следствия по выяснению виновных, что само по себе сложный процесс, особенно если экипаж судна выключит транспондер.

Однако «русского следа» они так и не нашли. Хотя особо тщательно расследовали возможную причастность русских военных кораблей и судов к повреждению «Северных потоков».

Но вести наблюдение морской акватории с помощью патрульных судов невозможно: не хватит ни судов, ни экипажей. Самолеты или вертолеты тоже не подходят для постоянного наблюдения — только для патрульных полетов.

Остается делать ставку на роботизированные суда, которые могут достаточно долго находиться в заданном районе моря и вести наблюдение с помощью радиолокаторов, оптических и гидроакустических систем и передавать информацию с помощью — да хотя бы спутниковой системы Starlink — на береговой пункт. Там операторы будут обрабатывать информацию и в случае необходимости поднимать тревогу.

Поэтому заявление адмирала Вандье не случайно. Страны НАТО хотят создать действующую систему мониторинга морской акватории с помощью беспилотных надводных кораблей и катеров, а также подводных аппаратов. Как образно высказался адмирал, «это будет похоже на систему видеонаблюдения в опасных районах для борьбы с преступлениями».

Каким же может быть этот флот?

Сейчас морские державы ведут широкие исследования в области создания разнообразных надводных и подводных аппаратов. В ВМС стран НАТО уже работают подразделения по изучению беспилотных перспективных систем. Например, 59-е соединение ВМС США, дислоцирующееся в Бахрейне, занимается интеграцией искусственного интеллекта в роботизированные системы. Для проведения испытаний безэкипажных кораблей в ВМС США имеется Surface Development Squadron.

В ВМС Великобритании есть подразделение Navy X, занимающееся вопросами контроля за разработками, созданием и испытанием безэкипажных кораблей. Европейский союз в рамках программы Ocean2020 (Open Cooperation for European Maritime Awareness) создает систему наблюдения на морских просторах с использованием беспилотных и безэкипажных средств.

Сейчас ВМС стран НАТО уже эксплуатируют большое количество безэкипажных катеров. Основным, используемым для целей противоминной обороны считается французский катер типа Inspector 125. Он имеет следующие характеристики: полное водоизмещение — 18,1 т, длина — 12 м, ширина — 4 м, максимальная скорость хода составляет 25 узлов, а автономность — 40 часов. Катер предназначен для действий на дальности до 12 миль. Ясно, что для постоянного наблюдения в регионах Балтийского и Средиземного морей требуется более автономный катер с большим радиусом действия. Их разработки и ведутся в странах НАТО, а также в Израиле и Сингапуре. При этом идут работы по созданию подводных аппаратов для ведения разведки в морской среде наподобие автономных необитаемых подводных аппаратов «Гавия».

При этом активно используется опыт применения БЭКов типа Sea Baby или Magura украинскими ВМС. Понятно, что все эти катера создают в Европе, а потом доставляют на Украину. На практике доказана возможность использования таких дронов в течение длительного времени в море, ведения ими разведки и нанесения ударов по боевым кораблям или гражданским судам.

Сами же БЭКи стремительно развиваются, на них появляются боевые системы типа артиллерийских или систем ПВО, с них уже используются FPV-дроны. Налажено взаимодействие между БЭКами и БПЛА.

Также в составе такого флота могут использоваться и боевые корабли, в частности морские тральщики. Страны НАТО сейчас активно обновляют такой свой флот.

Причем если ранее тральщики были относительно небольшими кораблями (тонн по 600 водоизмещения), то теперь строятся гораздо более крупные единицы водоизмещением до 2800 т, оснащенные разнообразными роботизированными системами, включая дистанционно управляемые катера, автономные подводные аппараты для комплексного обнаружения и уничтожения мин, а также беспилотными летательными аппаратами. Эти корабли будут обладать расширенными возможностями по подводным работам, в том числе на морском дне, для контроля и защиты критически важных подводных объектов инфраструктуры (кабели, трубопроводы) и проведения гидрографических и гидрологических работ.

Италия начала строительство пяти таких тральщиков. Во Франции ведется строительство 12 тральщиков для Бельгии и Нидерландов типа Oostende. На основе этого проекта Франция решила и для себя построить серию таких кораблей.

Даже Португалия, морское величие которой в прошлом, строит многофункциональное судно-носитель различных аппаратов, включая БПЛА. Оно получит авианосную архитектуру.

ВМС Великобритании уже купили два морских офшорных судна и переоборудовали их для решения этих целей. Видимо, на основе таких кораблей, безэкипажных катеров, а также подводных аппаратов и будет создан флот беспилотников.

Что будет делать такой флот?

Он будет вести наблюдение в зонах, где находятся критически важные подводные коммуникации, следить за русскими боевыми кораблями и гражданскими судами.

Широкое использование безэкипажных катеров в Балтийском море, особенно в проливах или узкостях, может сильно осложнить морское судоходство.

Конечно, этот флот должен будет работать. Нам стоит опасаться провокаций. Такое небольшое малоразмерное судно, как БЭК, может, оставаясь незамеченным, особенно в ночное время, подставиться под российское судно. После чего в СМИ последует кампания на тему «Русские коварно потопили мирный беззащитный катер!».

Можно ожидать и атак неизвестных катеров наших танкеров, особенно тех, которые находятся в черных санкционных списках. Не стоит забывать, что порт Санкт-Петербург — один из крупнейших в России с весьма значительным грузооборотом. Да и снабжение Калининградского эксклава идет преимущественно морским путем.

В этой связи ВМФ России придется осуществлять сопровождение гражданских судов в Балтийском море, возобновлять постоянное боевое дежурство в акватории этого моря. Возможно, даже создавать свой флот беспилотных катеров для сопровождения гражданских судов.

В целом же курс, проводимый странами НАТО, осложняет мировое морское судоходство. Использование БЭков для слежения за русскими морскими судами и боевыми кораблями увеличивает риск столкновений между нашими странами, а соответственно, и риск возникновения войны. Посмотрев на флот БЭКов НАТО, и другие страны могут завести такие морские патрули в разных областях Мирового океана — и это будет еще один шаг к милитаризации планеты.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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