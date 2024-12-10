В Михайловской артиллерийской академии проведена 59-я Межведомственная военно-научная конференция

ЦАМТО, 9 декабря. В Михайловской военной артиллерийской академии проведена 59-я Межведомственная военно-научная конференция "Основные направления развития ракетных войск и артиллерии. Теория и практика их боевого применения (по опыту СВО)".

Конференция была посвящена детальному и всестороннему анализу вызовов, с которыми ракетные войска и артиллерия (РВиА) столкнулись в ходе участия в проведении специальной военной операции (СВО) на территории Украины, и выработке решений, которые помогли бы ракетчикам и артиллеристам выполнять задачи, опираясь на свое профессиональное, организационное и техническое превосходство над противником.

Актуальность и важность темы вызвала большой интерес у профессионального сообщества – представителей ГК СВ, управления РВиА ВС РФ, управлений РВиА военных округов, военных учебных центров и военных образовательных организаций высшего образования, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, организаций оборонно-промышленного комплекса и других учреждений. Всего в конференции приняли участие 615 человек, среди которых 56 докторов наук и 415 кандидатов. Участники конференции прибыли из разных регионов нашей страны.

Заслуженный военный специалист, кандидат военных наук, член-корреспондент РАРАН, доцент генерал-лейтенант Сергей Баканеев в своем выступлении отметил, что более 90 процентов преподавательского состава академии имеет боевой опыт и подчеркнул, что реалии сегодняшнего дня вносят значительные изменения в концепции обучения офицеров и курсантов и в принципы боевого применения ракетных войск и артиллерии, требуют "идти вперед на шаг от противника".

Генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил участников конференции, гостей и ветеранов академии, профессорско-преподавательский состав, слушателей и курсантов с 204-й годовщиной образования Михайловской военной артиллерийской академии.

Перед собравшимися с докладом выступил начальник штаба-первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Дмитрий Козловский с докладом на тему "Основы боевого применения РВиА в СВО. Уроки и выводы".

На пленарном заседании участники заслушали и обсудили 11 докладов. Докладчики, основываясь на опыте проведения специальной военной операции, выявили особенности ведения штурмовых действий в населенных пунктах и управления подразделениями артиллерии; оценили значение разведки для повышения эффективности боевого применения РВиА в условиях высокотехнологичной войны, определили основные направления развития ракетно-артиллерийского вооружения РВиА ВС РФ, рассмотрели проблемы подготовки военных кадров к эксплуатации новых образцов вооружения и путях их разрешения.

В период работы шести секций и трех круглых столов участники конференции заслушали и обсудили более 140 докладов. На заключительном пленарном заседании заслушаны доклады руководителей секций и круглых столов по итогам работы.

Секретарь оргкомитета конференции Виктор Лепский довел до участников заседания проект заключения 59-й Межведомственной военно-научной конференции.

Председатель организационного комитета конференции генерал-лейтенант Сергей Баканеев подвел итоги работы конференции. Он сказал, что цели, поставленные перед участниками конференции, достигнуты в ходе ее работы. С учетом опыта, полученного в специальной военной операции, обсуждены факторы, влияющие на развитие теории и практики оперативного искусства и тактики, способы действий, мероприятия всестороннего обеспечения боевых действий ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации; пути повышения эффективности стрельбы и управления огнем артиллерии, ракетными ударами при поражении объектов и группировок войск противника; пути повышения эффективности подготовки военных кадров. Проанализированы актуальные проблемы разработки, модернизации, эксплуатации и применения вооружения, военной и специальной техники. Выработаны рекомендации по повышению эффективности боевого применения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации, мероприятий боевого и технического обеспечения, учебного процесса академии, а также профессиональной и духовно-нравственной подготовки военнослужащих.

В период работы конференции действовали несколько выставок. Большой интерес вызвала выставка инновационных разработок структурных подразделений Михайловской военной артиллерийской академии и предприятий ОПК. На ней были представлены изделия, действующие макеты, новейшие разработки техники, относящиеся к роду войск и в интересах обеспечения его боевых действий, компьютерные программы и другие научно-технические разработки. Также участники конференции ознакомились с выставкой трофейного вооружения иностранных государств.

Участники ежегодно проводимой конференции Михайловской военной артиллерийской академии высоко оценили возможность обмена научной информацией и уровень организации, отметили роль и значение конференции для дальнейшего развития ракетных войск и артиллерии.

Материалы 59-й Межведомственной военно-научной конференции на тему "Основные направления развития ракетных войск и артиллерии. Теория и практика их боевого применения (по опыту специальной военной операции)" войдут в сборник научных трудов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.