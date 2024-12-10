Войти
ЦАМТО

В Михайловской артиллерийской академии проведена 59-я Межведомственная военно-научная конференция

416
0
0
Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

ЦАМТО, 9 декабря. В Михайловской военной артиллерийской академии проведена 59-я Межведомственная военно-научная конференция "Основные направления развития ракетных войск и артиллерии. Теория и практика их боевого применения (по опыту СВО)".

Конференция была посвящена детальному и всестороннему анализу вызовов, с которыми ракетные войска и артиллерия (РВиА) столкнулись в ходе участия в проведении специальной военной операции (СВО) на территории Украины, и выработке решений, которые помогли бы ракетчикам и артиллеристам выполнять задачи, опираясь на свое профессиональное, организационное и техническое превосходство над противником.

Актуальность и важность темы вызвала большой интерес у профессионального сообщества – представителей ГК СВ, управления РВиА ВС РФ, управлений РВиА военных округов, военных учебных центров и военных образовательных организаций высшего образования, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, организаций оборонно-промышленного комплекса и других учреждений. Всего в конференции приняли участие 615 человек, среди которых 56 докторов наук и 415 кандидатов. Участники конференции прибыли из разных регионов нашей страны.

Заслуженный военный специалист, кандидат военных наук, член-корреспондент РАРАН, доцент генерал-лейтенант Сергей Баканеев в своем выступлении отметил, что более 90 процентов преподавательского состава академии имеет боевой опыт и подчеркнул, что реалии сегодняшнего дня вносят значительные изменения в концепции обучения офицеров и курсантов и в принципы боевого применения ракетных войск и артиллерии, требуют "идти вперед на шаг от противника".

Генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил участников конференции, гостей и ветеранов академии, профессорско-преподавательский состав, слушателей и курсантов с 204-й годовщиной образования Михайловской военной артиллерийской академии.

Перед собравшимися с докладом выступил начальник штаба-первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Дмитрий Козловский с докладом на тему "Основы боевого применения РВиА в СВО. Уроки и выводы".

На пленарном заседании участники заслушали и обсудили 11 докладов. Докладчики, основываясь на опыте проведения специальной военной операции, выявили особенности ведения штурмовых действий в населенных пунктах и управления подразделениями артиллерии; оценили значение разведки для повышения эффективности боевого применения РВиА в условиях высокотехнологичной войны, определили основные направления развития ракетно-артиллерийского вооружения РВиА ВС РФ, рассмотрели проблемы подготовки военных кадров к эксплуатации новых образцов вооружения и путях их разрешения.

В период работы шести секций и трех круглых столов участники конференции заслушали и обсудили более 140 докладов. На заключительном пленарном заседании заслушаны доклады руководителей секций и круглых столов по итогам работы.

Секретарь оргкомитета конференции Виктор Лепский довел до участников заседания проект заключения 59-й Межведомственной военно-научной конференции.

Председатель организационного комитета конференции генерал-лейтенант Сергей Баканеев подвел итоги работы конференции. Он сказал, что цели, поставленные перед участниками конференции, достигнуты в ходе ее работы. С учетом опыта, полученного в специальной военной операции, обсуждены факторы, влияющие на развитие теории и практики оперативного искусства и тактики, способы действий, мероприятия всестороннего обеспечения боевых действий ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации; пути повышения эффективности стрельбы и управления огнем артиллерии, ракетными ударами при поражении объектов и группировок войск противника; пути повышения эффективности подготовки военных кадров. Проанализированы актуальные проблемы разработки, модернизации, эксплуатации и применения вооружения, военной и специальной техники. Выработаны рекомендации по повышению эффективности боевого применения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации, мероприятий боевого и технического обеспечения, учебного процесса академии, а также профессиональной и духовно-нравственной подготовки военнослужащих.

В период работы конференции действовали несколько выставок. Большой интерес вызвала выставка инновационных разработок структурных подразделений Михайловской военной артиллерийской академии и предприятий ОПК. На ней были представлены изделия, действующие макеты, новейшие разработки техники, относящиеся к роду войск и в интересах обеспечения его боевых действий, компьютерные программы и другие научно-технические разработки. Также участники конференции ознакомились с выставкой трофейного вооружения иностранных государств.

Участники ежегодно проводимой конференции Михайловской военной артиллерийской академии высоко оценили возможность обмена научной информацией и уровень организации, отметили роль и значение конференции для дальнейшего развития ракетных войск и артиллерии.

Материалы 59-й Межведомственной военно-научной конференции на тему "Основные направления развития ракетных войск и артиллерии. Теория и практика их боевого применения (по опыту специальной военной операции)" войдут в сборник научных трудов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 17:49
  • 1
Ответ на "Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 10.12 17:37
  • 6330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 17:00
  • 4
Уроки Сирии
  • 10.12 16:53
  • 8471
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.12 14:31
  • 0
Симметричные меры
  • 10.12 11:26
  • 1
Сотни Т-72, БМП, десятки МиГ-29, ракеты "Точка" из Сирии могут оказаться на Украине
  • 10.12 06:49
  • 0
Ответ на "Кто победит: натовский ПТРК "Джавелин" или российский "Корнет"? (The National Interest, США)"
  • 10.12 06:45
  • 1
Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации
  • 10.12 03:43
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 10.12 01:22
  • 1
Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 10.12 00:39
  • 0
Ответ на "Геополитическая воронка"
  • 09.12 19:04
  • 2
«Превосходят по мощи российские БМП»: ВСУ вооружают новейшей модификацией CV9035 MkIIIC
  • 09.12 17:03
  • 0
Геополитическая воронка
  • 09.12 12:19
  • 6
Минобороны создает бронетехнику, которая определит облик ВС РФ на ближайшее десятилетие
  • 09.12 10:03
  • 0
Поднялись на ступеньку выше, но впереди еще много вершин