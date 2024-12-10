В ЦАМТО отметили широкий круг задач, которые решает передаваемый Индии фрегат

Церемония официального спуска на воду (фактически вывода в пусковой плавучий док) на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" первого из двух достраивающихся для Индии фрегатов проекта 11356, получившего название Tushil (закладывался для ВМФ России в 2013 году под названием "Адмирал Бутаков", заводской номер 01360). Калининград, 28.10.2021.

Как говорится в статье в журнале "Национальная оборона", за основу Tushil взят хорошо зарекомендовавший себя ранее проект 11351 "Нерей" пограничного сторожевого корабля

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ракетный фрегат Tushil проекта 11356, который будет передан ВМС Индии Прибалтийским судостроительным заводом (ПСЗ) "Янтарь" Объединенной судостроительной корпорации, может решать широкий круг задач, который превышает возможности его предшественника - пограничного сторожевого корабля проекта 11351. Такое мнение высказали эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Как отмечается в статье ЦАМТО в журнале "Национальная оборона", за основу фрегата 11356 взят хорошо зарекомендовавший себя ранее проект 11351 "Нерей" пограничного сторожевого корабля. Новые корабли сохранили хорошие автономность и ходовые качества, при этом значительно превосходят предшественника по огневой мощи.

"Фрегат проекта 11356 получил новое мощное оружие - Club-N. Он представляет собой ударный комплекс с вертикальным стартом ракет нескольких типов. Все вышеперечисленные изменения привели к повышению водоизмещения: стандартное выросло с 3 170 до 3 840 т, полное - с 3 540 до 4 035 т. При этом корабль превратился из пограничного, предназначенного для охраны 200-мильной экономической зоны, в многоцелевой ракетный, способный решать широкий круг задач, включая ударные, а также противолодочной и противовоздушной обороны", - отмечается в статье.

В публикации подчеркивается, что при сохранении общих размеров корпуса длиной в 124 м и шириной в 15 м архитектура корабля претерпела заметные изменения, отражающие работу по снижению радиолокационной заметности. Фрегаты проекта 11356 имеют надстройку с большими углами завала стенок. В дополнение к стали повышенной прочности марок СХЛ-4 и СХЛ-45, используемых в корпусных конструкциях, и алюминиево-магниевого сплава АМг61 в надстройке, в проекте 11356 был дополнительно внедрен биметалл марки КБМ-1.

9 декабря Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Объединенной судостроительной корпорации передаст ВМС Индии фрегат Tushil проекта 11356.

Фрегаты проекта 11356 строятся с 1999 г. На сегодня построены 6 кораблей для ВМС Индии, 3 - для ВМФ России. Строятся еще 4 фрегата для ВМС Индии - два на ПСЗ и два - на индийских мощностях. Основное ударное оружие фрегатов - один универсальный корабельный стрельбовый комплекс на 8 ракет. Индийские фрегаты вооружены ракетами "Брамос" разработки и производство реутовского НПО машиностроения, российские несут ракеты "Калибр-НК".