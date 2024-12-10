Борисов: на развитие нацпроекта "Космос" могут выделить до 750 млрд рублей

Глава Роскосмоса отметил, что все основные параметры проекта уже согласованы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Национальный проект по развитию космической деятельности Российской Федерации сейчас находится на итоговой стадии создания. На его реализацию может уйти от 500 млрд до 750 млрд рублей. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Существует три сценария, как всегда, мы работаем с Минфином и с Минэкономики, значит, минимальный, оптимальный и максимальный. Он, скажем так, сегодня варьируется от 500 млрд до 750 млрд с разной пропорцией доли бюджетных средств", - сказал Борисов в интервью РБК.

Он добавил, что все основные параметры уже согласованы. "На финальной стадии он практически сверстан, обсужден. Под руководством первого заместителя председателя правительства согласованы все основные параметры. И он уже готов для представления президенту", - добавил глава Роскосмоса.