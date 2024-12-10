Фрегат Tushil – российский вклад в создание военно-морского щита Индии

ЦАМТО, 9 декабря. Индия продолжает оставаться одним из важнейших партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Министр обороны Республики Индия Раджнатх Сингх 9 декабря 2024 года посетит РФ для участия в церемонии сдачи-приемки очередного военного корабля, построенного на Прибалтийском судостроительном заводе ОСК "Янтарь" для индийских Военно-морских сил по контракту "Рособоронэкспорта".

Речь идет о фрегате с управляемым ракетным оружием INS Tushil ("Щит") проекта 11356. После включения в состав Военно-морских сил он станет седьмым боевым кораблем данной серии, построенным российскими судостроителями для Индии.

Важной отличительной чертой фрегатов указанного проекта является их многофункциональность: они одинаково эффективны для решения задач ПВО, противолодочных и ударных задач, и полностью соответствуют всем современным тенденциям в области боевого кораблестроения.

Ходовые испытания в Балтийское море фрегат Tushil начал 5 марта 2024 года. Это событие было с радостью встречено индийскими СМИ. Так, газета The Financial Express заявила, что проходящий испытания Tushil представляет "техническое чудо" (technological marvel).

Проверка морем и боем

В настоящее время число действующих боевых кораблей проекта 11356 составляет девять единиц. В составе ВМС Индии их сегодня шесть.

Еще три входят в состав ВМФ России. "Адмирал Григорович" действует в Средиземном море, откуда в ходе контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике наносил удары дальнобойными крылатыми ракетами по базам и лагерям международных террористов в регионе.

"Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" действуют в Черном море, с февраля 2022 года оба корабля принимают участие в специальной военной операции.

На счету трех российских фрегатов проекта 11356 – сотни объектов противника, уничтоженных ударами дальнобойных крылатых ракет.

Серийное строительство кораблей по проекту 11356 продолжается. Следующий на очереди – фрегат INS Tamala, спущенный на воду в феврале 2022 года, работы над ним близятся к завершению.

В Нью-Дели с нетерпением ожидают поступления новых фрегатов российской постройки. Об этом, в частности, еще в октябре 2021 года говорил тогдашний посол Индии в Москве Венкатеш Варма, посетивший церемонию спуска на воду корпуса Tushil. Он подчеркнул, что фрегаты проекта 11356 являются свидетельством многолетней дружбы, а также результатом длительного военного сотрудничества и отражают стратегические отношения между двумя нашими странами.

В публикации газеты Financial Express (выпуск от 19.07.2024) утверждается: "Поступление на службу Tushil и Tamala значительно укрепит ВМС Индии, повысит их оперативную готовность и расширит возможности по обороне морских границ государства, что отражает стремление Индии к обеспечению своих интересов в морской зоне и поддержании стабильности в зоне Индийского океана".

Разработка

Фрегат проекта 11356 разработан Северным проектно-конструкторским бюро ОСК в Санкт-Петербурге. За основу был взят хорошо зарекомендовавший себя ранее проект 11351 "Нерей" пограничного сторожевого корабля (ПСКР). Всего было построено восемь подобных ПСКР. За время службы они продемонстрировали прекрасные ходовые качества. Корабль хорошо всходит на волну, заливаемость на ходу практически отсутствует. Небольшая забрызгиваемость кормовой части палубы наблюдается лишь при скоростях более 24 узлов.

При разработке проекта 11351 (как и его предшественника 1135) особое внимание уделялось вопросам снижения акустической заметности и условиям обеспечения устойчивой работы гидроакустической аппаратуры при любом волнении моря и высоких скоростях хода корабля. Ради этого был внедрен полностью автоматизированной высокоэффективный успокоитель качки УКА-135. Мореходные качества корабля обеспечивают использование всех видов оружия на всех скоростях, при состоянии моря до четырех баллов без успокоителей качки, и более пяти баллов – с их включением. Превосходные мореходные качества и низкая шумность внесли свой вклад в обеспечение хороших бытовых условий для экипажа. В ходе длительной эксплуатации корабли проекта "Нерей" снискали уважение моряков за высокую надежность и управляемость.

Вместе с тем, существовал потенциал для дальнейшего развития. Так, сохранив хорошие ходовые качества и автономность своих предшественников, корабли проекта 11356 значительно их превосходят по огневой мощи.

При сохранении общих размеров корпуса (длина 124 м, ширина 15 м) архитектура корабля претерпела заметные изменения, отражающие работу по снижению радиолокационной заметности. Как следствие, фрегаты проекта 11356 имеют надстройку с большими углами завала стенок, интегрированную с основным корпусом. В дополнение к стали повышенной прочности марок СХЛ-4 и СХЛ-45, используемых в корпусных конструкциях, и алюминиево-магниевого сплава АМг-61 в надстройке, в проекте 11356 был дополнительно внедрен биметалл марки КБМ-1.

От исходного ПСКР обновленный проект унаследовал радиолокатор типа "Фрегат", гидроакустические станции "Платина" (в бульбовом носовом обтекателе) и "Бронза" (с буксируемой антенной), а также просторный ангар для вертолета.

Неизменной осталась и главная энергетическая установка (ГЭУ) из маршевых и двух форсажных газовых турбин. Маршевые турбины используются для экономического хода (14 узлов), форсажные – для "рывка" с разгоном (до 30-32 узлов) в зону, где обнаружена вражеская субмарина, а также при преследовании кораблей противника. При этом на малых ходах на оба гребных винта может работать только одна турбина. Этим достигается значительная (до 25%) экономия топлива и моторесурса ГЭУ.

Вместе с тем, фрегат проекта 11356 получил новое мощное оружие – Club-N. Он представляет собой ударный комплекс с вертикальным стартом ракет нескольких типов.

Все вышеперечисленные изменения привели к повышению водоизмещения: стандартное выросло с 3170 до 3840 т, полное – с 3540 до 4035 т. При этом корабль превратился из пограничного, предназначенного для охраны 200-мильной экономической зоны, в многоцелевой ракетный, способный решать широкий спектр задач, включая ударные, а также противолодочной и противовоздушной обороны.

Серийный выпуск

Первая тройка кораблей по проекту 11356 для ВМС Индии была построена Балтийским заводом в Санкт-Петербурге. Закладка двух корпусов состоялась в 1999 году, третьего – в 2000-м. Заказчик получил "Тальвар" (Talwar) и "Тришул" (Trishul) осенью 2003 года, а "Табар" (Tabar) – весной 2004-го.

Эти корабли были тепло приняты индийскими военными моряками и в целом получили высокую оценку. Поэтому летом 2005 году Индия инициировала переговоры по приобретению дополнительной партии. Вместе с тем, индийские ВМС попросили улучшить условия обитаемости экипажа и пересмотреть состав вооружения. Новый эскизный проект, с учетом высказанных замечаний и предложений, был утвержден в 2007 году.

Вторая "тройка" фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии строилась на предприятии ОСК "Янтарь" в Калининграде. Осенью 2007 году там заложили корпуса двух будущих фрегатов, а летом 2008-го – третьего. После включения в боевой состав ВМС Индии они стали именоваться Teg (апрель 2012), Tarkash (ноябрь 2012) и Trikand (май 2013).

Затем "Янтарь" построил еще три фрегата по проекту 11356Р (литера "Р" расшифровывается как "Россия", она добавлена, чтобы различать экспортную модификацию и таковую для внутреннего использования). Корпус "Адмирала Григоровича" заложили в конце 2010 года, "Адмирала Эссена" – летом 2011-го, "Адмирала Макарова" – в начале 2012-го. Официально все они классифицируются как "сторожевые корабли" (СКР), вошли в состав ВМФ РФ в 2016-2017 годах. Среди российских моряков они также известны как "адмиральская серия".

С весны 2022 года "Адмирал Макаров" является флагманом Черноморского флота. Президент РФ Владимир Путин 1 декабря 2023 года подписал указ, согласно которому "Адмиралу Макарову" присвоено почетное наименование "гвардейский" с формулировкой: "за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Вооружение

Построенные к настоящему времени по проекту 11356 корабли для ВМС Индии несколько отличаются друг от друга составом вооружения. Наступательное вооружение "Тальвара", "Тришула" и "Табара" составляет комплекс Club-N с вертикальной пусковой установкой (ВПУ) типа 3С14 с восемью ячейками для противолодочных ракет 91РЭ, противокорабельных 3М-54Э и ударных 3М-14Э. А вот "Тег", "Таркаш" и "Триканд" уже несут сверхзвуковые ракеты Brahmos разработки и производства российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace (далее – "Брамос"). Шифр соответствующей программы, присвоенный индийским военным ведомством – PJ-11.

Есть небольшие отличия и в оборонительном оружии. Первая тройка кораблей проекта 11356 оснащена зенитным ракетным комплексом (ЗРК) "Штиль-1" (поворотная установка с одной направляющей) с боезапасом зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М317Э, а также артиллерийско-ракетным комплексом "Каштан" (две установки, по правую и левую стороны от вертолетного ангара).

Экспортный "Штиль-1" создавался на основе ЗРК "Ураган" что ранее устанавливался на эскадренные миноносцы проекта 956. Со своей стороны "Ураган" представлял морской вариант ЗРК "Бук-М1" из состава ПВО Сухопутных войск, где также использовалась ракета 9М38М1. Вот только пусковая установка (ПУ) была иной: специально для корабельного использования была создана ПУ 3С-90 с рельсом для одной ЗУР.

Вторая тройка индийских фрегатов сдавалась без "Каштана" (вместо него стоит пара скорострельных зенитных автоматов АК-630М с шестиствольной пушкой калибра 30 мм), они несут более продвинутую модификацию ЗРК "Штиль" с ВПУ на 24 ЗУР 9М317М.

Помимо 30-мм автоматов, все фрегаты проекта 11356 имеют артиллерийскую установку А-190 со 100-мм пушкой для стрельбы темпом 80 выстрелов в минуту по воздушным, морским и наземным целям. Система управления 5П-10 "Пума" обеспечивает поиск, захват и сопровождение целей в автоматическом режиме, эффективная дальность огневого поражения достигает 20 км.

Все фрегаты оснащены двухтрубными аппаратами для торпед калибра 533 мм, таких как противокорабельные 53-65К и противолодочные СЭТ-65. Заметим, что к настоящему времени как в России, так и в Индии разработаны более современные типы торпед в данном калибре, и их применение также возможно.

Помимо торпед СЭТ-65 и ракет 91Р, противолодочное оружие кораблей проекта 11356 также включает реактивно-бомбометную установку РБУ-6000. Она имеет 12 трубчатых направляющих калибра 213 мм для реактивных снарядов (РС), которые известны как "глубинные бомбы РГБ-60". РС выстреливаются на дальность до 5 км и подрываются на заданной глубине взрывателем УДВ-60. Этим оружием поражаются как субмарины противника, так и идущие в атаку на защищаемый корабль вражеские торпеды.

Полноразмерный ангар для авиационной техники обеспечивает базирование на фрегатах вертолета марки "Камов". Базовый Ка-27 представляет тяжелую машину (взлетная масса порядка 12 т) с парой турбовинтовых двигателей мощностью по 2200 л.с., способную развивать максимальную скорость порядка 285 км/час. Для российского флота она выпускалась в вариантах поисково-спасательного Ка-27ПС и противолодочного Ка-27ПЛ. На основе последнего для поставки на экспорт создан Ка-28. Противолодочный вариант несет различное целевое оборудование, включая магнитный обнаружитель и опускную гидроакустическую станцию. В случае необходимости его можно также использовать для огневого поражения морских целей. Вертолет способен нести одну торпеду АТ-1 или АТ-3, либо две торпеды "Колибри" (а индийской версии – еще и иностранные аналоги А244S Whitehead), либо 4 глубинные бомбы ПЛАБ-250.

Базовый Ка-27 послужил основой для создания вертолета поиска и обнаружения Ка-31. Его порой называют "летающий радар", так как главным элементом бортового комплекса выступает станция радиолокационного обзора типа "Око". Серийный выпуск Ка-31 велся по иностранным заказам, включая поставки для Индии. Машина прекрасно подходит для выполнения задач по обзору морского и воздушного пространства при выполнении полетов, как с аэродромов, так и соответствующим образом оборудованных кораблей. Фото и видео материалы, распространяемые военным ведомством Индии и местными СМИ, свидетельствуют о полетах Ка-28 и Ка-31 с взлетно-посадочных площадок фрегатов проекта 11356.

От прямых поставок – к лицензионному выпуску

В ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели осенью 2016 года было подписано межправительственное соглашение о постройке четырех дополнительных фрегатов. Договоренностями также предусматривалось налаживание лицензионного выпуска фрегатов по проекту 11356 на Goa Shipyard Limited (GSL) – государственной судостроительной компании с производственными площадками на западном побережье в Васко да Гама, штат Гоа.

В ноябре 2018 года "Рособоронэкспорт" подписал с GSL контракт на оказание содействия в постройке двух других фрегатов, с передачей российской стороной лицензий и технологий. Со своей стороны, правительство Индии в январе 2019 года заключило контракт с GSL на выпуск двух фрегатов по проекту 11356. Как сообщалось, их планируется передать ВМС Индии в июне 2026 года и декабре 2026 года соответственно. Первый из законтрактованных индийских фрегатов Triput (строительный номер 1258) был заложен на GSL 29 января 2021 года, второй (строительный номер 1259) – 18 июня 2021 года. Церемония спуска Triput на воду состоялась 23 июля 2024 года.

Портал Indian Defence Research Wing в публикации в октябре 2024 года отмечал: "Строительство этих фрегатов рассматривается как часть стратегического плана по укреплению ВМС Индии. Оно идет в соответствии с принципом Make in India, согласно которому системы вооружения для индийских военных выпускаются на местной площадке. Исходный проект откорректирован с внедрением 22 новых индийских систем (в области навигации, связи и др.), а также вооружения местной разработки и производства – сверхзвуковых ракет "Брамос".

Продолжение серийного строительства кораблей по проекту 11356 свидетельствует о том, что индийский заказчик доволен ими, и продолжает линию на пополнение своего военного флота дополнительными боевыми единицами. Лицензионное строительство фрегатов проекта 11356 на верфи в штате Гоа открывает перспективу их экспорта в третьи страны, заинтересованные в укреплении собственной морской мощи.

Роль и место

Индийские СМИ дают высокую оценку программе поставок и лицензионной постройки фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии. Так, издание The Financial Express (выпуск от 23.10.2024) отмечает, что с момента ввода в строй головного корабля "Тальвар" осенью 2003 года, эта и последующие боевые единицы подтвердили возможности, заложенные конструкторами. За прошедшие годы в типовую конструкцию были внесены изменения и нововведения, с учетом которых завершающий испытания Tushil показывает сниженную заметность в радиолокационном и акустическом поле, что затрудняет его обнаружение противником. При этом новый фрегат несет обширный арсенал средств поражения, включающий ракеты, способные уничтожать надводные, подводные, воздушные и наземные цели. На нем установлены системы связи и управления, сочетающие в себе российские и индийские технологии. Поставляемые индийскими предприятиями компоненты включают: ракеты класса "поверхность-поверхность", гидроакустику, обзорные средства радиолокации, связь, системы противолодочной борьбы.

Благодаря всему этому, Tushil сможет сыграть "значительную роль в усилении военного присутствия Индии в морских водах, особенно в районе Индийского океана, где стратегические интересы мореходства являются жизненно важными".

Далее в статье говорится, что предстоящий ввод в строй Tushil поможет снизить недостаток у Индии современных фрегатов, с учетом того, что индийские адмиралы стремятся увеличить численность корабельной группировки в соответствии с растущими потребностями региональной безопасности. Отмечается, что ВМС Индии будут располагать 10 фрегатами, а общая потребность в подобных кораблях составляет порядка 24 единиц. Появление Tushil, а за ним и Tamala, поспособствует "закрытию существующей бреши", что повысит обороноспособность Индии по охране морских границ. Также повысятся возможности страны по проецированию силы на морских направлениях.

Помимо непосредственного стабилизирующего воздействия на текущую военно-политическую обстановку в регионе, ожидаемый вскоре ввод в строй двух новых индийских фрегатов проекта 11356 будет иметь и далеко идущие последствия. Так, Индия и Россия продолжают взаимодействие по линии строительства дополнительных боевых единиц на верфи в Гоа, причем соответствующая программа носит долгосрочный характер. Все это демонстрирует тот факт, что Россия играет, и будет продолжать играть в будущем важную роль в поставках Индии современной продукции военного назначения, а также поможет ее устремлениям по интеграции российских и индийских технологий.

Построенный в России новейший многоцелевой ракетный фрегат Tushil является символом растущей мощи ВМС Индии и крепкого индийско-российского партнерства – об этом говорится в заявлении Министерства обороны Индии. Отмечается, что Tushil стал результатом труда большого числа индийских и российских производителей.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своих выступлениях неоднократно отмечал роль и значение Военно-морских сил для обеспечения геополитических интересов его страны в современном мире. Нет сомнений, что передача индийским ВМС новейшего фрегата INS Tushil станет важным вкладом России в укрепление современного военно-морского морского щита Индии и еще раз продемонстрирует особо привилегированное стратегическое партнерство, которое связывает Москву и Нью-Дели.

Доклад подготовил Владимир Карнозов.