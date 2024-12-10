Эксперт Ямагути: "Орешник" нельзя сбить имеющимися у Киева средствами ПРО

По словам профессора Международного университета, переданные Украине американские комплексы Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Российские баллистические ракеты "Орешник" невозможно перехватить имеющимися у Украины средствами ПРО, а предоставленные Киеву западные вооружения большой дальности не изменят ход боевых действий. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил японский военный эксперт, генерал-лейтенант сухопутных сил в отставке, бывший советник секретариата кабинета министров, профессор Международного университета Нобору Ямагути.

"[Предоставленные Киеву] американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа "Орешник", поскольку на последнем этапе полета она движется со слишком большой скоростью, - отметил специалист. - Противоракеты самого Patriot PAC-3 не имеют для этого достаточной скорости и обладают ограниченным радиусом поражения".

"Перехват таких систем в какой-то степени могут осуществлять американские комплексы ПРО Aegis, - сказал Ямагути. - Они способны сбивать очень быстро летящие ракеты в космическом пространстве". В то же время Запад сейчас даже не обсуждает вопрос о передаче Киеву комплексов ПРО Aegis.

Японский генерал в отставке не считает, что поставки на Украину американских баллистических ракет ATACMS и других видов западных дальнобойных вооружений приведут к выгодному для нее повороту в боевых действиях. "Нет, ситуация другая, изменения в пользу Украины не будет, - полагает он. - Это просто реакция президента США Джо Байдена на то, что ситуация невыгодна для Украины, вся ее территория находится под прицелом российских вооружений. Этот факт имеет очень тяжелое значение для Запада". На деле, по мнению Ямагути, сейчас трудно ожидать каких-либо крупных изменений на фронте, где сложилась "в целом тупиковая" ситуация.

Как сообщил 21 ноября президент РФ Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее заявили, что дают разрешение на применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американскими и британскими ракетами были нанесены удары по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. По его словам, РФ в ответ на эти атаки впервые применила свои новейшие баллистические ракеты "Орешник" в неядерном исполнении для удара по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш" в Днепре (ранее - Днепропетровск). Российский лидер подчеркнул, что провокационная политика Запада может повлечь для него тяжелые последствия в случае дальнейшей эскалации конфликта.