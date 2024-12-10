Какая модель установления мира на Украине победит? (South China Morning Post, Гонконг)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве.

SCMP: Украина превратилась в полигон для испытания вооружений и стратегий

Победа Дональда Трампа на выборах в США привела к значительной неопределенности в отношении конфликта Москвы и Киева, пишет SCMP. По мнению автора, все стратегии установления мира на Украине предполагают уступки со стороны украинцев.

Вита Голод (Vita Golod)

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привела к значительной неопределенности в отношении Украины. Заявление избранного президента о том, что он может прекратить военные действия в течение 24 часов, — утверждение, которое многие восприняли как потенциальный отказ Америки от поддержки Украины, — вызвало опасения по поводу того, что переговоры могут начаться в интересах России.

Украина, которую поддерживала солидарность демократического мира, теперь столкнулась со страшной опасностью быть брошенной своим самым главным союзником.

В ответ на СВО в мире появилось два основных подхода к разрешению конфликта. Один из них — мир через силу — опирается на мирный план Владимира Зеленского и помощь Запада, который обеспечивает сопротивление Украины и дает надежду на возвращение всех потерянных территорий.

Другой вариант — мир путем переговоров, как, например, предложение Китая и Бразилии. Этот подход гарантирует прекращение огня, однако чреват для Украины очередным этапом российского господства и временной или долгосрочной потерей примерно 20% территории.

Нынешняя политическая стратегия Украины, которая ориентирована на оборону и подразумевает "мир через силу", сопряжена со значительными трудностями. Зависимость от ограниченных и запоздалых военных поставок со стороны союзников привела к затяжным боям, в результате которых погибло большое количество личного состава, нанесен значительный экономический и экологический ущерб, а конца боевым действиям не видно.

Чтобы сохранить статус-кво, перед Украиной стоит сложная задача по мобилизации до 30 тысяч человек каждый месяц для поддержания боеспособности. Демографическая ситуация на Украине выглядит мрачно. Население в 42 миллиона человек в январе 2022 года сократилось до 31,1 миллиона в июле этого года (на территориях, контролируемых правительством), и нация сталкивается с угрозой существования. Прогнозы Института демографии Национальной академии наук Украины предсказывают дальнейшее снижение численности населения до 25,2 миллиона человек к 2051 году, вызванное военными действиями, миграцией и снижением уровня рождаемости.

Конфликт уже привел к бегству миллионов украинцев за границу, и, по разным оценкам, в течение следующих десяти лет на восстановление всей инфраструктуры понадобится 486 миллиардов долларов. Россия недавно обновила свою ядерную доктрину, снизив порог применения ядерного оружия и усилив тревогу на Украине и за ее пределами.

В интервью Fox News в прошлом месяце Зеленский признал, что в настоящее время Украина не обладает достаточной военной силой, чтобы вернуть себе территории границ периода 1991 года. Он подчеркнул важность дипломатических усилий по восстановлению суверенитета над регионами, включая Крым, заявив, что военная кампания по возвращению таких территорий приведет к неприемлемым жертвам.

Однако украинцы уже давно скептически относятся к китайскому сценарию "мир через переговоры" из-за отсутствия конкретных гарантий и возможного сближения Пекина с Россией. Более того, одностороннее создание Китаем платформы "друзей мира", предпринятое без консультаций с украинскими дипломатами, вызвало явное недовольство Зеленского.

Это нашло отражение в его речи на форуме "Диалог Шангри-Ла" в июне. Ситуацию осложняет существенный объем торговли Украины с Китаем и ее зависимость от комплектующих для беспилотников китайского производства, хотя она стремится к разработке альтернативных решений.

В прошлом месяце Китай назначил Ма Шэнкуня своим новым послом на Украине. Ранее Ма был заместителем генерального директора департамента контроля над вооружениями министерства иностранных дел. Это его первая должность в ранге посла.

Прибытие Ма в Киев совпадает с периодом серьезной эскалации военных действий и неопределенности в отношении поддержки со стороны США при второй администрации Трампа. Это может означать, что Украина пересмотрит свое отношение к бразильско-китайскому предложению по установлению мира путем переговоров. Однако специфика такого пути остается неоднозначной.

В результате военных действий Украина превратилась в экспериментальную площадку для отработки военных тактик и технологий, а также в полигон для испытания старых и новых политических стратегий. С точки зрения ретроспективы можно параллельно анализировать несколько моделей, каждая из которых обладает уникальными характеристиками.

Корейская модель предполагает раздел Украины и создание военной демаркационной линии подобно той, что отделяет КНДР от Южной Кореи. Хотя это может обеспечить немедленную стабильность, вопрос о суверенитете и спорных регионах остается нерешенным.

Финская модель предусматривает нейтралитет Украины в обмен на мир, что совпадает с видением Китая. Однако это поставит под угрозу стремление Украины вступить в НАТО и Европейский союз, сделав ее уязвимой для будущей российской агрессии.

Другая концепция, немецкая модель, предполагает возможность временного разделения страны. Подконтрольные Киеву территории присоединяются к Западу, а остальные части остаются под контролем России. Объединение, как это произошло в Германии после холодной войны, может занять десятилетия без каких-либо гарантий успеха.

Каждый из этих сценариев представляет собой потенциальный путь к прекращению огня путем переговоров, но ни один из них не предлагает решения, которое полностью соответствовало бы чаяниям украинцев. Все они предполагают значительные компромиссы, подчеркивая трудности, необходимые для достижения устойчивого долгосрочного результата.

Кроме того, каждый сценарий в значительной степени зависит от внешних факторов, таких как постоянная поддержка Запада и возможные изменения в политическом руководстве России. Может сформироваться новая, уникальная украинская модель, но для ее успешного развития потребуется огромное терпение, стойкость, стратегическое долгосрочное планирование, жертвы и активное участие международных посредников и гарантов.

Украинская борьба свидетельствует о более широких проблемах, с которыми сталкиваются небольшие страны во все более поляризованном мире, где балансирование между великими державами, в частности Соединенными Штатами и Китаем в их стратегическом соперничестве, стало практически невозможным. Обеспечение союзнических отношений и гарантий со стороны ядерной державы является необходимым условием выживания.

На этом историческом этапе суверенитет Украины зависит от ее адаптивности и приверженности демократическим ценностям — цели, которую трудно достичь, используя подход "мир через переговоры" с Россией. Для всего мира Украина — это больше, чем поле боя. Это проверка глобальной решимости противостоять агрессии и отстаивать справедливость. Поддержка Украины остается единственной жизнеспособной стратегией для сохранения демократического лидерства на мировой арене.