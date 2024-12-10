Ростех: летчики используют на СВО ракету "Изделие-305" точно, как хирург скальпель

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы ВСУ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Операторы вертолетов эффективно применяют в зоне специальной военной операции (СВО) легкие многоцелевые управляемые ракеты "Изделие-305", используя их при ударах по различным объектам противника "как хирург скальпель". Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Эффективно применяются наши легкие многоцелевые управляемые ракеты - "Изделие-305". Они гарантированно уничтожают технику, сооружения, позиции, переправы противника. Причем их каналы управления невозможно подавить с помощью РЭБ, не зафиксировано ни одного такого случая. Операторы вертолетов используют эту ракету как хирург скальпель - за счет точности боеприпаса они могут выбирать, куда именно поразить объект, в результате ракета может залететь к боевикам даже на чердак сквозь слуховое окно", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Он добавил, что также вертолеты успешно применяют зенитные управляемые ракеты "Игла" по вражеским беспилотникам. "То есть выполняют функции истребителей, причем очень успешно", - отметил Оздоев.

Кроме того, уточнил он, все эксперты, в том числе зарубежные, отмечают эффективность ФАБ с УМПК. "Одной бомбы ФАБ-3000 достаточно, чтобы, как говорится, разнести в клочья опорный пункт противника. Ударная волна накрывает площадь 11 футбольных полей", - напомнил он.

Разработанная коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) ракета предназначена для применения с ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. Гарантированная дальность ее полета составляет до 14,5 тыс. м - это позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. При этом ракета способна развить скорость до 230 м/с, оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 25 кг и оптической тепловизионной головкой самонаведения, может уничтожать как инженерные сооружения, так и танки.