ВСУ начали обвешивать Leopard и Abrams советской защитой "Контакт-1"

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева, предпринимаемые меры не помогают противнику противостоять российской армии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перенимать подход РФ к защите танков и обвешивать Leopard и Abrams разработанной в Советском Союзе динамической защитой "Контакт-1", но это не помогает им противостоять российской армии. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Мы видим, что противник перенимает отдельные наши подходы. Они тоже стали вешать на машины "мангалы". Только у нас они заводские, у них в основном кустарные. В зоне СВО также регулярно встречаются Abrams и Leopard, обвешанные советской динамической защитой "Контакт-1". Это признание в каком-то смысле. Хотя часто это не помогает противнику в противостоянии с нашими новейшими огневыми и ударными контурами", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Оздоев отметил, что и новые, и модернизированные образцы отвечают современным вызовам по своей эффективности, гибкости применения, простоте обслуживания, ремонтопригодности. "Они идут в зону боевых действий с усиленной защитой, средствами маскировки, в том числе в радиолокационном диапазоне. У них улучшенные системы связи, передачи данных, управления огнем", - добавил он.