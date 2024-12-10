Войти
ТАСС

ВСУ начали обвешивать Leopard и Abrams советской защитой "Контакт-1"

365
0
0
Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1»
Украинский Leopard 2A4 с блоками динамической защиты «Контакт-1».
Источник изображения: Picture source Screen Shot Twitter account Praise The Steph

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева, предпринимаемые меры не помогают противнику противостоять российской армии

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перенимать подход РФ к защите танков и обвешивать Leopard и Abrams разработанной в Советском Союзе динамической защитой "Контакт-1", но это не помогает им противостоять российской армии. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"Мы видим, что противник перенимает отдельные наши подходы. Они тоже стали вешать на машины "мангалы". Только у нас они заводские, у них в основном кустарные. В зоне СВО также регулярно встречаются Abrams и Leopard, обвешанные советской динамической защитой "Контакт-1". Это признание в каком-то смысле. Хотя часто это не помогает противнику в противостоянии с нашими новейшими огневыми и ударными контурами", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Оздоев отметил, что и новые, и модернизированные образцы отвечают современным вызовам по своей эффективности, гибкости применения, простоте обслуживания, ремонтопригодности. "Они идут в зону боевых действий с усиленной защитой, средствами маскировки, в том числе в радиолокационном диапазоне. У них улучшенные системы связи, передачи данных, управления огнем", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.12 17:49
  • 1
Ответ на "Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 10.12 17:37
  • 6330
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.12 17:00
  • 4
Уроки Сирии
  • 10.12 16:53
  • 8471
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.12 14:31
  • 0
Симметричные меры
  • 10.12 11:26
  • 1
Сотни Т-72, БМП, десятки МиГ-29, ракеты "Точка" из Сирии могут оказаться на Украине
  • 10.12 06:49
  • 0
Ответ на "Кто победит: натовский ПТРК "Джавелин" или российский "Корнет"? (The National Interest, США)"
  • 10.12 06:45
  • 1
Отечественный электрокар Amber показали на закрытой презентации
  • 10.12 03:43
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-22М3 — безжалостный убийца на Украине (The National Interest, США)"
  • 10.12 01:22
  • 1
Готовы ли украинцы отказаться от своей земли в обмен на мир? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 10.12 00:39
  • 0
Ответ на "Геополитическая воронка"
  • 09.12 19:04
  • 2
«Превосходят по мощи российские БМП»: ВСУ вооружают новейшей модификацией CV9035 MkIIIC
  • 09.12 17:03
  • 0
Геополитическая воронка
  • 09.12 12:19
  • 6
Минобороны создает бронетехнику, которая определит облик ВС РФ на ближайшее десятилетие
  • 09.12 10:03
  • 0
Поднялись на ступеньку выше, но впереди еще много вершин