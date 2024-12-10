Корабелы калининградского "Янтаря" передадут ВМС Индии ракетный фрегат Tushil

Торжественная церемония запланирована на 9 декабря

КАЛИНИНГРАД, 9 декабря. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" Объединенной судостроительной корпорации передаст ВМС Индии фрегат Tushil проекта 11356. Об этом ТАСС сообщили на предприятии.

"Торжественная церемония передачи первого в новой серии из четырех фрегатов, строящихся для ВМС Индии, планируется на 9 декабря", - сказал собеседник агентства.

Фрегаты проекта 11356 строятся с 1999 года. Уже построены шесть кораблей для ВМС Индии, три - для ВМФ России. Строятся еще четыре фрегата для ВМС Индии: два на ПСЗ и два - на индийских мощностях. Основное ударное оружие фрегатов - один универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ракет. Индийские фрегаты вооружены ракетами BrahMos разработки и производства реутовского НПО машиностроения, российские несут ракеты "Калибр-НК".

Первоначальные планы предполагали строительство шести фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота России. Однако эти планы пришлось корректировать после отказа Украины поставлять силовые установки. В итоге ЧФ получил три фрегата этого проекта, три корпуса были спущены на воду.

В 2018 году был подписан контракт, согласно которому ПСЗ достроит два корпуса для ВМС Индии, еще два при российском участии строятся на индийской верфи Goa Shipyard Ltd. Газотурбинные установки были напрямую закуплены Индией на Украине и поставлены на "Янтарь" индийским правительством.

В российской версии проекта 11356 каждый фрегат несет один универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый. Индийские фрегаты получают на вооружение противокорабельные ракеты BrahMos российско-индийского производства. Ранее ПСЗ и "Балтийский завод" построили 6 фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии.