Успеть за 20 минут: как артиллерия уничтожает врага на южнодонецком направлении

Экипаж самоходки «Мста-С» рассказал, как бороться с дронами, уходить от огня противника и побеждать страх

Для южнодонецкого направления бои за Угледар поменяли многое: после его освобождения противник «просел» и обороняться стал менее ожесточенно. А у наших войск, наоборот, настрой стал более боевым, тем более неумолимое продвижение российской армии вперед продолжается. С непосредственными участниками боев на юго-востоке зоны СВО — расчетом САУ «Мста-С» — представляющим группировку войск «Восток», пообщался корреспондент «Известий».

«Родину надо защищать»

Опытному бойцу достаточно послушать артиллерийскую канонаду на линии соприкосновения, чтобы понять накал боев. Сейчас на южнодонецком направлении громко, но еще недавно были периоды, когда орудия не замолкали круглосуточно и интенсивность огня была гораздо выше.

Старший офицер артиллерийской батареи с позывным Братск вспоминает: когда его бойцы обрабатывали вражеские позиции под Угледаром, порой даже не успевали поесть.

— Всё время находились в движении. Боевые задачи выполняли практически круглые сутки, — говорит командир.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Противник упирался и вел яростную охоту за артиллеристами.

— Сейчас уже не так интенсивно, но работать всё равно мешает, — улыбается он. — В основном достать нас пытаются дроны-камикадзе или беспилотники типа «Баба-Яга». Бывает, и кассетные боеприпасы используют, а иной раз и «Хаймерсами» лупят. Но совсем недавно это было в гораздо больших объемах.

Рассказывая про свою боевую работу, командир отмечает, что в бою важно придерживаться определенного алгоритма действий. И экипаж «Мста-С» старается его не нарушать.

— Из пункта управления поступает задача и назначается цель, — объясняет Братск. — Я начинаю выяснять ее характер, дальность до нее, принимаю решение, какими снарядами по ней отработать, даю команду командиру орудия занять позицию и начать огонь.

Справка «Известий» САУ «Мста-С» — советская и российская 152-миллиметровая дивизионная самоходная гаубица. Разрабатывалась с 1976 по 1989 год. Предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений. Может вести огонь по наблюдаемым и не наблюдаемым целям прямой наводкой или с закрытых позиций. Еще одна особенность САУ — она разработана для ведения боевых действий в горных районах.

Свои позиции экипажи САУ меняют часто.

— Более 20 минут на одной позиции не задерживаемся, — подчеркивает он. — Если времени уйдет больше, есть опасность поражения от противника. В целом стараемся работать быстро и, конечно, не в ущерб качеству.

Братск замечает, что для него как командира важна атмосфера в коллективе, и с этим в его батарее все хорошо.

— Ребята живут как одна семья, — говорит Братск с гордостью. — Парни у меня отличные, коллектив дружный. Вместе мы воюем с апреля 2023 года.

Сам он пришел на СВО в звании рядового.

— За полтора года дослужился до офицера, — говорит он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Командир рассказал нам, что в мирной жизни работал геодезистом. Трудился в вахтовом формате и объехал практически всю Россию. Когда началась спецоперация, получилось так, что многие родные, близкие и друзья отправились на СВО. В стороне Братск оставаться не мог и вскоре подписал контракт.

Сейчас подчиненные ему экипажи САУ продолжают боевую работу на южнодонецком направлении.

— Страх есть всегда. Нет таких людей, которые ничего не боятся, — заключает артиллерист. — Но плохие мысли стараешься отгонять. Родину надо защищать.

«Один из лучших в этом деле»

Старший наводчик с позывным Ахмет рассказал, что «Мста-С» сейчас уничтожает опорные пункты врага, скопление живой силы и технику.

— Орудие у нас очень точное. Если не со второго, то с третьего выстрела в цель попадает абсолютно точно, — говорит боец.

По его словам, сейчас экипаж постоянно находится в районе ожидания.

— Это примерно в минутах 15 от огневой позиции, — говорит он. — Получаем боевую задачу, закидываем боекомплект и выдвигаемся. Наводка на цель занимает четыре-пять минут. Моя задача — точно навестись, — рассказывает Ахмет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Наводчиком Ахмет, по его признанию, стал не сразу.

— Но года полтора назад случился, так сказать, небольшой карьерный рост, — замечает военнослужащий. — Из номера расчета переквалифицировался в наводчики. Как говорят командиры, сейчас я один из лучших в этом деле.

Как оказалось, сам он из Южной Сибири, а если точно — из Хакасии.

— Контракт подписал еще на срочной службе, — он становится серьезным. — У меня погиб дядя. Это стало одним из мотивов для меня. А вообще я так воспитан. У меня отец — атаман казачьего войска. И то, что Родину надо защищать, он прививал мне с малых лет.

«Тогда у врага было больше снарядов»

Командир орудия с позывным Кутя говорит, что машина, на которой воюет экипаж, отличная, особенно, как он замечает, в данной модификации.

— Противник сейчас огрызается меньше. Не сравнить, к примеру, с тем, что было под Угледаром, — вспоминает Кутя. — Там была очень интенсивная работа. Порой не спали сутками, помогали нашим штурмовикам. И сейчас есть такое чувство, что тогда у врага было больше снарядов. Сейчас заметно, что работают они только по передку.

Конечно, случается, что дроны всё же долетают до артиллеристов.

— От них у нас есть защита. Противодронные сетки сами делаем и навариваем их на корпус, — объясняет Кутя.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Он вспомнил о том, как переборол в себе страх смерти.

— После того как пережил первый прилет, то и страх сам собой ушел, — говорит командир. — Это случилось на третий день после моего прибытия в зону спецоперации. В Херсонской области мы выехали на позиции, сделали три выстрела, и к нам прилетела ответка. Тогда я был наводчиком. Сразу и понять ничего не успел. Разрывы услышал. и командир быстро дал указания механику-водителю уйти с позиции.

Экипаж отъехал на безопасное расстояние и почти сразу же на место, где стояла САУ, прилетел снаряд.

— Позже, когда всё это вспоминал, немножко трясло, — признается Кутя. — Еще чуть-чуть — и могли погибнуть. Ничего, переварил. Воевать будем до победы. Мы наступаем, все ребята находятся в хорошем расположении духа.

Кутя приехал сюда в 2022 году из Улан-Уде.

— Ранее проходил службу по контракту, в артиллерии. В прошлом году я уже подписал контракт, — вспоминает он. — Поначалу было некоторое чувство неопределенности. Но потом втянулся, наступили боевые будни, и всё как-то пошло своим чередом. Дома ждут жена, ребенок и родители. Связь с ними поддерживаю.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Источник изображения: iz.ru

Ближе к концу беседы к нам присоединяется заряжающий с позывным Борзый — в его обязанности входят подача снарядов и контроль за боеприпасами.

— Работаем по опорным пунктам, окопам — в общем, по живой силе противника, — объяснил он. — Кроме того, поражаем скопления техники. На СВО я уже второй год, участвовал в штурме Угледара и других населенных пунктов.

Вспоминая свою гражданскую жизнь и родной край, он отвечает и на вопрос, почему он решил принять участие в спецоперации.

— То, что мы делаем, — это наша работа, — рассуждает он. — Мы люди военные, и наш долг — защищать Родину. Тем, кто раздумывает, приезжать сюда или нет, скажу: надо ехать.

Дмитрий Корнеев