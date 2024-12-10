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bmpd.livejournal.com

Уроки Сирии

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Газета "Коммерсантъ" под заголовком "Уроки Сирии" поместила материал директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслана Пухова с размышлениями о первых уроках падения в Сирии режима Башара Асада и завершившегося неудачей российского военного вмешательства на стороне Асада в сирийскую гражданскую войну

Боевик антиасадовской вооружённой оппозиции в Дамаске с бюстом Хафеза Асада, 08.12.2024 (с) Hussein Malla / AP

Теперь, когда события в Сирии завершились аналогом событий в Афганистане в 2021 году, можно подвести некоторые предварительные итоги оказавшегося неудачным российского вмешательства в сирийскую гражданскую войну. Почти девять лет назад в статье "Полигон будущего" в журнале "Россия в глобальной политике" ваш покорный слуга, оценивая первоначальные (и достаточно значительные) успехи российской военной интервенции в Сирии, в то же время указывал на ограниченность этих результатов в долгосрочном военно-политическом отношении и писал, что для России "чрезвычайно важно не втягиваться в длительную войну" и "принципиально необходимо вовремя выйти из этой кампании". Как сейчас очевидно, все произошло наоборот.

Лимитов российской военной мощи не хватило для полного разгрома противников Асада, тем более в условиях их прямой поддержки со стороны других могущественных внешних игроков (США, Турция, арабские монархии), и российская сторона, и сирийский режим были вынуждены пойти, по сути, на компромиссный раздел Сирии, что уже само по себе было отложенным проигрышем для асадовцев. Странно теперь слышать рассуждения, что, дескать, "Асад сам виноват, поскольку не реформировал свой режим". Режиму Асада, как типичной восточной деспотии, для выживания и сохранения внутренней поддержки нужны были не "реформы", а демонстративные пляски над трупами его поверженных врагов. Россия этого обеспечить так и не смогла, и это и стало фундаментальной стратегической неудачей, понятной уже годы назад. Дальнейшее пребывание российских военных контингентов в Сирии обуславливалось, по сути, нежеланием признать это обстоятельство.

Нельзя сказать, что российские власти не задумывались о "стратегии выхода" из Сирии, однако эта стратегия с самого начала явно самоуверенно виделась им в виде достижения некоего всеобъемлющего соглашения с другими внешними игроками сирийского конфликта на условиях фиксации российских требований на пике российских успехов.

Трудно понять, почему другие могущественные силы должны были пойти на угодное Москве соглашение на ее условиях, и данные пожелания естественным образом оказались построенными на песке. Наоборот, продемонстрированная ограниченность российских военных достижений только стимулировала противников России к попыткам взять реванш путем наращивания своего вмешательства и выматывания российской стороны путем наложения на нее все больших издержек. Спустя несколько лет это (как и некоторые другие сюжеты российской вовлеченности) повторится на Украине.

В результате Россия, стремясь минимизировать свои издержки в Сирии, все больше сосредотачивалась на поддержании сложившегося там гнилого и неэффективного статус-кво ради статус-кво, по сути охраняя разлагающийся и делегитимизированный гражданской войной режим Асада без каких-либо перспектив и при этом не имея возможности оказывать воздействие на усиливающуюся динамику других сил и игроков. Военно-стратегическое ослабление России в Сирии после начала затяжной войны на Украине (убытие вагнеровцев и резкое снижение возможностей усиления российской группировки) завершило картину. Сидение на двух стульях (не воюем и не уходим) закономерно завершилось падением, когда это статус-кво было нарушено игроками со стороны противника.

Уроки вмешательства в сирийскую войну очевидны. Первый и главный лежит на поверхности, демонстрируя большие ограничения для "великодержавной" и интервенционной политики России за рубежом.

У Москвы нет достаточных военных сил, ресурсов, влияния и авторитета для эффективного силового вмешательства за пределами бывшего СССР, и действовать она там может, по сути, только при снисходительном допущении со стороны других сильных держав и до тех пор, пока они это позволяют. После 2022 года это проявляется еще более наглядно. Блефовать силой и возможностями на мировой арене вполне возможно, но важно самим чрезмерно не уверовать в собственный блеф.

Однако не менее значим и другой стратегический урок - в современном мире победа возможна только в быстрой и скоротечной войне. Если вы не просто эффективно выигрываете в считаные дни и недели, но и не можете быстро зафиксировать свои успехи в военно-политическом отношении, вы в конечном счете проигрываете, что бы вы ни делали.

Американцы ранее прошли это в Ираке и в Афганистане, но русским по нашей национальной традиции необходимо обязательно самим пройти по граблям. Длительная военная кампания сама по себе уже есть стратегическое поражение для ее инициатора, каких бы частных военных успехов он в ней ни добивался. Помимо истощения ресурсов непропорционально достигаемым военным целям длительная война означает утрату стратегической перспективы и всегда оставляет противникам, а также внешним силам шансы на переигрывание ситуации в свою пользу - если не сегодня, то завтра или послезавтра. Попытки что-либо долгосрочно или "компромиссно" зафиксировать при увязании в длительной войне будут, по сути, отложенным поражением.

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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
Турция
Украина
Персоны
Башар Асад
Пухов Руслан
4 комментария
№1
10.12.2024 15:51
Автор прав в том, что помогая правительствам, что в Абхазии, что в Сирии, необходимо требовать и политических реформ, ведущих к стабилизации режима и учёту интересов России, а не пускать всё на самотёк. Что базы, что анклав в Сирии - по любому заложники, но анклав, с преимущественно христианским населением, готовым отстаивать свои жизни, всё же был бы предпочтительнее. как мне кажется.
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№2
10.12.2024 16:17
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Автор прав в том, что помогая правительствам, что в Абхазии, что в Сирии, необходимо требовать и политических реформ, ведущих к стабилизации режима и учёту интересов России, а не пускать всё на самотёк.

Цитата, q
Режиму Асада, как типичной восточной деспотии, для выживания и сохранения внутренней поддержки нужны были не "реформы", а демонстративные пляски над трупами его поверженных врагов.
0
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№3
10.12.2024 16:59
Цитата, Имран сообщ. №2
Режиму Асада, как типичной восточной деспотии, для выживания и сохранения внутренней поддержки нужны были не "реформы", а демонстративные пляски над трупами его поверженных врагов.

Оторванная от жизни благоглупость. Рецепт "надо просто убить всех врагов", он конечно верен и универсален, но абсолютно не рабочий, когда тебе для победы надо убить несколько стран и народов, которые на порядки сильнее тебя.
Ему (и нам) надо было навести порядок, обеспечить безопасность, прожиточный минимум, рабочие места, защиту собственности и перспективы. Ну или "скрасть и втiчь", пока не навернулось, по рецепту небратьев. Видимо, Ассад решил по более легкому пути пойти, а вот нам там теперь выгре-бать.
+1
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№4
10.12.2024 17:00
Цитата, q
демонстративные пляски над трупами его поверженных врагов
Это чисто технологический момент, необходимый, но не достаточный.
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