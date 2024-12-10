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Вестник Мордовии

Сотни Т-72, БМП, десятки МиГ-29, ракеты "Точка" из Сирии могут оказаться на Украине

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Капитулировавшая сирийская армия оставила террористам горы оружия. Попытки уничтожить склады предпринимались, но все это делалось эпизодически, и большая часть, к сожалению, похоже, уцелела.

Можно ожидать, что часть лежащих на складах автоматов, пулеметов, пистолетов и др. будет присвоена членами экстремистских формирований и просто бандитами. Сложнее с тяжелой боевой техникой. Существует большая угроза, что она может оказаться у формирований киевского режима. Связи у боевиков с украинскими спецслужбами имеются. Очень вероятно, что профинансировать сделку возьмутся посредники из США, Англии, Франции, других натовских государств.

По разным данным, у правительственных войск имелись около 250 Т-72 различных модификаций, в том числе достаточно современных, например Т-72М1 "Адра", Т-72АВ, Т-72Б, Т-72Б(М), несколько десятков Т-90 и Т-90А. Также были в наличии 750 Т-55 и Т-62, в том числе версии с дополнительной защитой.

Легкая бронетехника представлена боевыми машинами пехоты, их около 800 единиц, в основном БМП-1, хотя БМП-2 тоже есть.

Имеется большое количество 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", некоторое количество 152-мм 2С3 "Акация", а также 130-мм колесные самоходки на базе четырехосных автомобилей "Мерседес". Немало буксируемых Д-20, Д-30 и М-46. Реактивные системы залпового огня представлены Градами", некоторым количеством "Ураганов" и "Смерчей".

Пока неизвестна судьба современных зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Бук-М2", "Панцирь-С1", "Печора-2М" и средств поражения к ним.

Также нет данных о тактических комплексах "Точка" и ракетах к ним. Непонятно в каком состоянии находятся сейчас "Скады" - Р17 "Эльбрус".

Самолетов МиГ-29 - примерно три десятка, также есть десяток Су-24МК. Есть и вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-17. Информации о том, что они выведены из строя, пока тоже нет.

Учитывая, что западные покровители Украины до недавнего времени выкупали бывшее советское оружие везде, где только можно, в том числе в Африке, на эти сирийские "залежи" они обязательно обратят внимание.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Сирия
США
Украина
Франция
Продукция
2С3 Акация
96К6 Панцирь-С1
M-46
БМП-1
БМП-2
Бук-М2
Гвоздика
Ми-17
Ми-24
Ми-8
Печора-2М
Р-17
Су-24
Су-24М
Т-55
Т-62
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
1 комментарий
№1
10.12.2024 11:26
Всё поплывёт через Черное Море... Надо готовиться к встрече.
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