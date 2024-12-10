Аналитик Вайхерт: российский ПТРК "Корнет" одерживает верх над "Джавелином"

Российский ПТРК "Корнет" — настоящий убийца танков, пишет TNI. Западная военная техника слабо защищена от попадания "Корнета". Так, с помощью этого ПТРК уничтожено целых 20 "Абрамсов" из 31, переданного Украине. Каждый его выстрел наносит ВСУ непоправимый урон.

Брэндон Вайхерт

Украинские успехи в применении натовского ПТРК "Джавелин" впечатляют, но "Корнет" не менее важен для российских войск.

Вооруженный конфликт на Украине внес такие изменения в мировую политику и безопасность, которые пока не в полной мере осознаются, хотя боевые действия длятся уже третий год. Системы вооружений и тактические приемы, некогда считавшиеся непременным условием современной войны, в этом конфликте оказались бесполезны. А вот беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяются обеими сторонами так, как никогда прежде. Использование дронов и противотанковых систем с тандемной боевой частью переопределило роль бронетанковой техники в современном бою.

Есть две системы, которые являются важными, радикальными образцами противотанкового оружия. Одна принадлежит русским, а другая — украинцам (ее поставляет на Украину НАТО). У России есть противотанковый ракетный комплекс "Корнет" с управляемой ракетой. У Украины имеется ПТРК "Джавелин". Эти комплексы практически истребили основные боевые танки обеих сторон этого конфликта. Вооруженные силы России и Украины приспособились к присутствию этого оружия на поле боя, но оно продолжает оставлять страшный и кровавый след в армиях обеих стран.

Очень многие уже списали танк со счетов и больше не считают его жизнеспособным и действенным оружием в этом конфликте (а возможно, и в будущих войнах). Столь радикальная оценка кажется чрезмерной, однако важно понять значимость этого оружия.

"Джавелин"

Этот ПТРК — одна из лучших натовских систем вооружений, переданная украинской армии еще до начала конфликта в феврале 2022 года. Разрабатывало ее совместное предприятие американских оборонных компаний Lockheed Martin и Raytheon. Массовое производство "Джавелинов" было налажено в 1994 году.

Дальность стрельбы из этого ПТРК — от 65 до 4 000 метров. Боевая часть ракеты тандемного типа, многоцелевая. Вес комплекса — 15,5 килограмма. Иными словами, это довольно мобильная система на поле боя. Стрельба из "Джавелина" ведется по принципу "выстрелил — забыл", то есть ракета сама направляет себя к цели.

Ракета выбрасывается из пусковой трубы, и только после этого запускается ее маршевый двигатель. Благодаря этому оператор не получает ожоги от обратного пламени.

"Джавелин" доставляется на поле боя колесной или гусеничной техникой. Его можно также перевозить по воде. Это всепогодное оружие, работающее одинаково хорошо как днем, так и ночью. При стрельбе эффективность ПТРК может снижаться в условиях дыма или тумана.

Украинские военные на передовой называют комплекс "Святым Джавелином". Издание Forbes объясняет, что тандемный боеприпас обеспечивает "уничтожение цели каждым попаданием". Информации об украинском конфликте мало, но американские официальные лица утверждают, что 300 "Джавелинами" было подбито 280 машин (то есть 93% всей российской военной техники в ходе боевых действий были поражены этими ПТРК).

"Корнет" — убийца танков

Россия тоже имеет возможности и средства для уничтожения украинских танков. ПТРК "Корнет" (индекс 9M133) — это лучшая в российских вооруженных силах противотанковая управляемая ракета (ПТУР). Дальность стрельбы у "Корнета" 5,5 километра (у новейших вариантов этой системы она около 10 километров). Управление ПТУР осуществляется по лазерному лучу с использованием тандемно-кумулятивной боевой части. Такие боеприпасы пробивают даже современную броню западных танков с динамической защитой.

Поскольку Россия давно уже является одним из ведущих мировых экспортеров оружия, ПТРК "Корнет" поставляют в самые разные страны. Он участвовал во множестве конфликтов, причем еще задолго до начала российской военной операции на Украине. Этот комплекс воюющие стороны применяли в 2006 году в ливанской войне, а позже — в гражданской войне в Сирии.

ПТРК "Корнет" принят на вооружение в Советском Союзе в 1988 году. Это оружие предназначалось для борьбы с войсками НАТО за контроль над Европой в случае перерастания холодной войны в "горячую".

У "Корнета" полуавтоматическое наведение по лазерному лучу. Для достижения высокой эффективности в бою оператор "Корнета" должен держать цель в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты. Это обеспечивает высокую точность по сравнению с некоторыми другими ПТРК. Этот комплекс очень эффективно используется в борьбе с разномастным украинским парком основных боевых танков. В отличие от России, которая использует только танки собственного производства, украинцам подарили множество западных танков. Они предположительно лучше и современнее машин советской эпохи, имевшихся у Украины до начала военных действий.

Но как я уже писал ранее, более старые танки типа древнего советского Т-64 и Т-84 "Оплот" проявили себя гораздо лучше по сравнению с новыми машинами, переданными Украине НАТО. Следует сказать, что из "Корнета" было уничтожено целых 20 танков М1 "Абрамс" из 31, переданного США Украине в прошлом году. Крайне важно то, что западные танки слабо защищены от российских ПТРК "Корнет" и дронов. Если говорить об "Абрамсах", то ракета "Корнет" с двойной (тандемной) боевой частью при попадании в бок пробивает броню и уничтожает машину.

Есть один подтвержденный случай уничтожения "Корнетом" британского танка "Челленджер-2", а русские утверждают, что недавно подбили еще один. Пятикилограммовая тандемная боевая часть "Корнета" пробивает броню более 1 000 миллиметров толщиной. Это настоящий убийца танков.

Кто победит?

Украинские успехи в применении натовского ПТРК "Джавелин" впечатляют, но "Корнет" не менее важен для российских войск. Главное различие в том, кто завоюет общее преимущество в этом конфликте на истощение, который ведется на Украине. У России есть свои проблемы, это несомненно. Страна несет потери, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что было в годы последней войны, когда Россия вела борьбу за существование. Русские называют ее Великой Отечественной войной, а на Западе она известна как Вторая мировая война.

В данный момент Украина не может себе позволить потерять ни одной единицы боевой техники, особенно танков. Так что каждое попадание "Корнета" в цель наносит ей несоизмеримо больший урон, нежели успешный выстрел "Джавелина" — России.

Надо сказать, что Украина сама могла подтолкнуть русских к тому, чтобы они отдали приоритет своим ПТУРам и беспилотникам в ходе боевых действий. Сейчас они полностью адаптировались и идут в наступление. Украина долго такой натиск не выдержит.

Таким образом, "Корнет" со своей ударной силой одерживает верх. В целом же и "Джавелин", и ПТРК "Корнет" являются довольно старыми системами времен холодной войны. Но доказано, что в бою они эффективнее дорогих и сложных вооружений. Такова реальная история украинского вооруженного конфликта.