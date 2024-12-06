Летающий огнеметный дрон «Горыныч» запустили в серию

«Горыныч» запустили в серию

Специалисты Центра компетенций «Крымский беспилотник» при содействии команды «Барс-Сармат» успешно завершили испытания огневого поражающего комплекса «Горыныч», также известного как «Горыныч 2.0».

Проведенные испытания «Горыныча» подтвердили его высокую эффективность при поражении антенн системы Starlink, различных типов беспилотников противника, а также нарушении оптоволоконных линий связи. Мало того, дрон может заниматься разминированием местности и уничтожать различные наземные объекты — как стационарные, так и мобильные. Как уточняется, «Горыныч» заправляется различными горючими составами, от которых зависят варианты применения дрона и которые, можно сказать, не ограничены. При этом беспилотник является многоразовым и после перезаправки способен продолжать выполнение задач. Теперь стало известно о том, что огнеметный «Горыныч» запущен в массовое производство и в ближайшее время начнет поступать в подразделения российской армии.

Макс Антонов