Сила противодействия Беларуси

В последнее время западное экспертное сообщество задаётся вопросом, насколько реальна ядерная угроза со стороны Беларуси и как «новый этап» в украинском конфликте (разрешение на удары вглубь России западными дальнобойными ракетами) может отразиться на Республике, которую Россия включила в свою ядерную доктрину. Кроме того, их интересует, легитимны ли действия, предпринимаемые военно-политическим руководством страны в ответ на изменения обстановки в регионе и непосредственно вокруг границ Республики Беларусь.

В первую очередь имеется в виду анонсированная белорусскими властями корректировка подходов к применению ядерного оружия. «Решение о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия – факт, поэтому в новом документе это с правовой точки зрения является закрепленной мерой. Степень взаимной безопасности наших государств повышается. Подходы к применению ядерного оружия подверглись корректировке», – такое заявление на днях сделал замглавы министерства иностранных дел Беларуси Игорь Назарук.

Речь идёт о новой концепции безопасности Союзного государства, проект которой предполагается подписать 6 декабря в Минске на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. По словам Назарука, Москва и Минск видят использование новых технологий в сфере вооружения и использование самих вооружений уже с новейшими принципами. Именно это и стало побудительным мотивом для корректировки документа. Кроме того, как отметил белорусский дипломат, концепция призвана учесть изменившиеся внешние условия, когда мир переходит к полицентричному мироустройству.

Кстати, точную характеристику современных «внешних условий» недавно предоставила делегация Беларуси на совместном заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ, состоявшемся в Вене 28 ноября текущего года.

В частности, в заявлении белорусских представителей, среди прочего, указано:

диалог и сотрудничество в военно-политической сфере полностью уступили место неоправданной односторонней милитаризации Европейского континента;

НАТО не прекращает увеличивать численность, ударно-наступательный потенциал национальных вооруженных сил и наращивать военное присутствие объединенных вооруженных сил Альянса, в том числе у границ Беларуси;

этот процесс является одним из примеров отхода ряда государств от принципов Хельсинкского заключительного акта, в том числе от провозглашенного в нём принципа неделимости безопасности;

сложившаяся архитектура не учитывает интересы всех участников. Кризис системы европейской безопасности еще в 1999 году привёл к бомбардировкам Югославии в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и расширению НАТО на восток.

Очевидно, что указанные обстоятельства самым настоятельным образом требуют от руководства Беларуси исчерпывающих и оперативных мер по обеспечению национальной безопасности. Что, в общем-то, и делается в настоящий момент, причём абсолютно легитимно, то есть, в соответствии законодательством, и в первую очередь – с белорусским.

Так, в статье 1 Конституции Республики Беларусь говорится: «…Республика Беларусь обладает верховенством и полнотой власти на своей территории, самостоятельно осуществляет внутреннюю и внешнюю политику. Республика Беларусь защищает свою независимость и территориальную целостность, конституционный строй, обеспечивает законность и правопорядок». Далее, в статье 59 указано: «Государство обязано принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией…». И статьёй 79 определено: «…Президент принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую стабильность…».

Как видим, Основной Закон Республики Беларусь не то что разрешает, а требует от руководства страны принимать всеобъемлющие меры по защите государства и его граждан. В том числе с использованием имеющегося ядерного оружия.

Поэтому подписание комплекта документов, представляющего собой не только видение дальнейшего развития интеграции двух субъектов Союзного государства, но и направленного на укрепление суверенитета, безопасности и независимости обеих стран, видится знаковым и востребованным событием.

Владимир Вуячич