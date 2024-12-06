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Военное обозрение

«Гироскопы Россия не заглушит»: в прессе США назвали преимущества ракет ATACMS

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Источник изображения: topwar.ru

Применяемые ВСУ ракеты ATACMS являются дальнобойными баллистическими ракетами с радиусом действия, значительно превышающим прочие ударные системы, имеющиеся на вооружении украинской армии.

ATACMS не является новой технологией: будучи разработанной в конце 1970-х и 1980-х годах она была запущена в производство примерно в 1986 году. Впервые она была применена США в 1991 году в рамках операции «Буря в пустыне».

Как указывается в издании The Conversation, дальность действия ATACMS составляет примерно 300 км, что больше дистанции полёта поставляемых Британией крылатых ракет Storm Shadow и Францией Scalp (250 км). ATACMS не только летает дальше, но быстрее, развивая скорость 3 Маха.

Это затрудняет их перехват

- отмечается в издании.

Ещё одним преимуществом является то, что ATACMS не зависят от GPS-позиционирования.

Россия успешно глушит и снижает эффективность других видов оружия, которые зависят от GPS. Однако ATACMS имеет возможность переключиться на ИНС, работа которой основана на гироскопах

- поясняет автор.

По его словам, данные ракеты снаряжены тяжёлой боевой частью массой до примерно 230 кг:

Этого хватит, чтобы при ударе образовался значительный по величине кратер.

Как он считает, дистанция огня, конечная скорость и габариты боеголовки ATACMS дают ВСУ шанс существенно усилить своё положение на фронте.

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