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Военное обозрение

«Защитят от радаров неприятеля»: Индия оснащает истребители Су-30МКИ средствами радиоэлектронной борьбы

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Источник изображения: topwar.ru

Индия реализует программу глубокой модернизации флота Су-30МКИ. Ранее правительство заказало 240 новых двигателей АЛ-31ФП для этих истребителей, которые производятся на местных мощностях по российской лицензии с уровнем локализации 54% (по доли компонентов) с ожидаемым увеличением до 63%. Теперь власти страны выделили финансы на оснащение самолётов средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщило Минобороны, Су-30МКИ получат новые контейнеры с оборудованием для постановки помех в целях самозащиты, а также новые приёмники радиолокационного предупреждения. Все компоненты производятся в Индии.

Эти системы повысят боеспособность Су-30МКИ и защитят их от радаров неприятеля и соответствующих средств поражения во время выполнения задач по уничтожению вражеских целей, защищённых зенитными системами

- отметили в военном ведомстве.

В пёстром истребительном флоте ВВС Индии Су-30МКИ занимают центральное место. В состав действующих бортов входит примерно 270 единиц, большая часть из которых произведена по лицензии местной оборонкой.

Они ещё длительное время будут играть ключевую роль в истребительной авиации страны, но на фоне развития технологий стали не соответствовать современным требованиям воздушного боя. В связи с этим Нью-Дели в начале текущего года приступил к модернизации 84 самолётов.

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Страны
Индия
Продукция
АЛ-31Ф
АЛ-31ФП
Су-30
Су-30МК
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