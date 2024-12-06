Западная пресса: Украина запустила массовое производство наземных дронов Ratel S

Источник изображения: topwar.ru
Украина запустила массовое производство наземного дрона Ratel S, разработанного, как утверждается, собственными силами.
Данный беспилотник выпускается в двух основных версиях. Модель «камикадзе», способная нести полезную нагрузку в 35 кг, предназначена для совершения прямых атак. Вторая модификация отвечает за установку двух противотанковых мин. Ratel S развивает максимальную скорость 22 км/ч и имеет радиус действия до 6 км.
С момента запуска в производство в 2023 году дрон применяется на линии фронта. Как указывается в западной прессе, в марте 2023 года украинское подразделение использовало Ratel S, оснащённый миной МОН-90 и 12 кг тротила, для уничтожения стратегического моста в селе Ивановское, расположенном в ДНР.
- говорится в прессе.
По словам разработчика, на дрон со стороны ВСУ имеется высокий спрос, на него имеется длинная очередь. На этом фоне ведутся переговоры с властями о заключении контракта на расширение производства.
- делают вывод в западной прессе.