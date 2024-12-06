Западная пресса: Украина запустила массовое производство наземных дронов Ratel S

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Украина запустила массовое производство наземного дрона Ratel S, разработанного, как утверждается, собственными силами.

Данный беспилотник выпускается в двух основных версиях. Модель «камикадзе», способная нести полезную нагрузку в 35 кг, предназначена для совершения прямых атак. Вторая модификация отвечает за установку двух противотанковых мин. Ratel S развивает максимальную скорость 22 км/ч и имеет радиус действия до 6 км.

С момента запуска в производство в 2023 году дрон применяется на линии фронта. Как указывается в западной прессе, в марте 2023 года украинское подразделение использовало Ratel S, оснащённый миной МОН-90 и 12 кг тротила, для уничтожения стратегического моста в селе Ивановское, расположенном в ДНР.

Снижая риски для солдат и повышая эффективность операций, эти наземные дроны доказали свою эффективность на поле боя

- говорится в прессе.

По словам разработчика, на дрон со стороны ВСУ имеется высокий спрос, на него имеется длинная очередь. На этом фоне ведутся переговоры с властями о заключении контракта на расширение производства.

Распространение Ratel S в войсках указывает на глобальную тенденцию автоматизации и использования беспилотных систем в современных конфликтах

- делают вывод в западной прессе.