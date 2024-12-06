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Интерфакс-АВН

Чемезов сообщил о росте объема производства на обнинском предприятии "Технология"

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ОНПП Технология
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина.
Источник изображения: http://technologiya.ru/

Москва. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина в последние годы нарастило объемы производства, создает полимеры для авиации и головные обтекатели для ракет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Предприятие ведет работы сразу по нескольким важнейшим направлениям. Например, решает задачу по обеспечению российского авиастроения полимерными и алюминиевыми силовыми сотовыми заполнителями. Такой материал, с одной стороны, позволяет уменьшить вес воздушного судна, с другой - дает необходимую прочность. Здесь уже есть значительные успехи - с 2021 года "Технология" увеличила объемы производства более чем в 3 раза", - сказал Чемезов в четверг, чьи слова привели в пресс-службе "Ростеха".

Указом президента РФ Владимира Путина предприятие удостоено ордена "За доблестный труд", Чемезов посетил предприятие, вручил награду.

Как заявили в "Ростехе", предприятие создает композиционные материалы для авиации, транспорта, космического ракетостроения и других отраслей.

"Например, сверхпрочный фонарь кабины истребителя 5 поколения Су-57. Он обладает высокими оптическими свойствами и помогает снизить заметность самолета. Еще один продукт - головные обтекатели для новых космических ракет "Ангара". Изделия выдерживают экстремальные нагрузки, например - нагрев до 700 градусов Цельсия", - сообщили в "Ростехе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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