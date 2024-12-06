«Такой модели нет больше ни в Удмуртии, ни за её пределами»

О необходимости подготовки инженерных кадров, способных реализовывать цели и задачи, которые ставит российское государство перед оборонно-промышленным комплексом, говорят уже не первый год.

«Мудрые советы» дают многочисленные телеэксперты, отраслевые специалисты, руководители кадровых служб предприятий ОПК и другие авторитетнее персоны.

А вот конкретными «кейсами» по работе с талантливой молодежью, решившей посвятить себя инженерному делу, могут «похвастаться» далеко не все оборонно-промышленные предприятия.

Настоящую систему по подготовке инженерных кадров создали и внедрили в жизнь в столице Удмуртии с подачи Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в оборонный холдинг «Алмаз-Антей»).

Уже много лет «Купол» ведет работу по ранней профессиональной ориентации молодёжи. Действуя в партнёрстве с ведущими образовательными учреждениями Удмуртии, «купольцы» формируют эффективную систему подготовки квалифицированных кадров по принципу «школа – техникум – вуз – предприятие».

Сегодня в числе образовательных партнёров «Купола» - 13 технических вузов России, а также 12 школ и учреждений дополнительного образования, входящие в проект «Образовательная среда «Купол». Инженерные классы». За время учёбы ребята получают поддержку своих технических идей и проектов, решают серьезные научно-технические задачи, и после окончание учебы в школе поступают учиться в технические вузы страны, в том числе по целевым направлениям от «Купола».

Так, например, ижевская школа № 80 им. В.С.Тарасова сотрудничает с «Куполом» с 2018 года. И новым этапом этого полезного взаимодействия стало официальное открытие выставочного пространства «Купол-класса».

Почётными гостями церемонии стали гендиректор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов, его заместитель по общим вопросам и персоналу Игорь Краснов, представители руководства «Купола» и департамента кадровой политики Концерна «Алмаз-Антей».

Гендиректор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов в ижевской школе № 80 им. В.С.Тарасова. Источник: https://kupol.ru/

«Купол-классы» являются уникальным по своей природе потому, что такой модели нет больше ни в Удмуртской Республике, ни за её пределами. Уникальность заключается в том, что получаемые в школе, Техникуме радиоэлектроники и информационных технологий и в Ижевском государственном техническом университете теоретические знания преобразуются в практическое направление при поддержке специалистов ИЭМЗ «Купол», - заявил, открывая мероприятие, директор школы Иван Кулемин.

Директор школы обратил внимание на то, что по окончанию обучения ребята смогут получить первую рабочую профессию – оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом. А лучшие ученики получат возможность реализовать себя на одном из ведущих предприятий республики и страны – Ижевском электромеханическом заводе «Купол».

В свою очередь, о динамичном характере сотрудничества между предприятием и школой № 80 рассказал в своём выступлении генеральный директор «Купола» Фанил Зиятдинов. Руководитель предприятия напомнил, что будет рад видеть ребят после завершения учебы на «Куполе».

Ведь именно в городе оружейников Ижевске производится, без преувеличения, самая надежная и опытная военная техника, закаленная на различных театрах военных действий.