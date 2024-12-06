Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач по безопасности

Путин призвал развивать сферу БПЛА для решения задач гражданской безопасности

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия не решит задач в гражданской сфере и при обеспечении безопасности, если не будет заниматься развитием сферы беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин

"Если мы будем снижать показатели этой среды (БПЛА - ред.) и будем соглашаться с тем, что в гораздо более меньшем количестве субъектов будут создаваться соответствующие условия (для развития сферы БПЛА - ред.), если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать тех задач, которые сегодня с помощью беспилотья решаются", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.