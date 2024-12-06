Мишустин заявил, что РФ нарастит число спутников, беспилотников и авиации

Это нужно для достижения независимости в космических сервисах и услугах, отметил премьер-министр

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия будет наращивать свою орбитальную группировку, развивать производство беспилотников и авиационных компонентов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Достижению независимости в космических сервисах и услугах послужит увеличение числа космических аппаратов, что предусмотрено нацпроектом "Развитие многоспутниковой орбитальной группировки", - рассказал премьер, докладывая о новых национальных проектах.

По его словам, в рамках нацпроекта по повышению транспортной мобильности будут завершены разработки, необходимые для повышения эксплуатационных характеристик воздушных судов, и освоено производство наиболее значимых элементов.

"Продолжится и реализация нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Он содержит мероприятия по разработке и серийному производству таких машин и комплектующих, расширению необходимой для них инфраструктуры", - сказал Мишустин.