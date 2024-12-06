Путин заявил о восхищении тем, как бойцы РФ сами делают дроны и применяют их

Президент России отметил, что это говорит о наличии в России среды, генерирующей таких специалистов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что способность российских бойцов конструировать новые беспилотники прямо в зоне СВО вызывает у него удивление и восхищение.

Речь об этом зашла на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Смотрите, что там у ребят происходит. Они прямо на линии боевого соприкосновения сами конструируют новые летательные аппараты и применяют их в боевых условиях. У меня, честно говоря, это вызывает и удивление, и восхищение", - поделился своими эмоциями глава государства.

По мнению Путина, это говорит о наличии в России среды, генерирующей таких специалистов: "и мужественных, и героических, но в то же время хорошо подготовленных". "Но если мы будем снижать показатели этой среды и будем соглашаться с тем, что в меньшем количестве [регионов] будут создаваться соответствующие условия, если мы будем готовить меньше специалистов, то и в гражданской сфере, и в сфере обеспечения безопасности государства мы не будем решать те задачи, которые сегодня с помощью беспилотия решаются", - предупредил президент.