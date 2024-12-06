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Путин назвал 2025 ключевым годом технологического развития России

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Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ
Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ.

Путин: 2025 год станет ключевым для технологического развития России

Президент России Владимир Путин заявил, что 2025 год станет ключевым для технологического развития страны. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, президент назвал будущий год важнейшим для развития технологий в России. «Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны», — заметил Путин.

Владимир Путин рассказал, что правительство очень предметно рассматривало связанные с этим вопросы. «Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России», — подытожил он.

Кроме того, на заседании Владимир Путин заявил о необходимости создания справочника нацпроектов, реализуемых в стране. «Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые заточены эти нацпроекты», — пояснил президент.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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