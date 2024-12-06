«Ростех» показал «русского носорога»

«Ростех» представил ЗРПК «Панцирь-С1» в образе «русского носорога»

«Ростех» представил зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» в образе «русского носорога». Последнюю страницу календаря уходящего года госкорпорация разместила в Telegram.

«Комплекс способен надежно защищать бойцов и технику от средств воздушного нападения. На одной боевой машине установлены как средства обнаружения, сопровождения и наведения, так и поражения цели», — заявили в госкомпании.

В ноябре «Ростех» опубликовал страницу календаря с «тактической ракетной сколопендрой Российской армии». В рамках арт-проекта #БоевыеМонстрыРостеха компания представила календарь на ноябрь, в котором в образе гигантской многоножки-хищника выступил российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».