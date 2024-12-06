«Калашников» выполнил план производства гражданского оружия на 120%

В следующем году концерн планирует еще больше нарастить выпуск гражданского стрелкового оружия и модернизированных моделей

Концерн «Калашников» по итогам отгрузок гражданского стрелкового оружия (ГСО) в адрес заказчиков прогнозирует выполнение плана почти на 120%. Ассортимент производства ижевского завода «Калашников» представлен широкой номенклатурой и включает более 35 исполнений гладкоствольных ружей и нарезных карабинов для охотников и спортсменов, органов правопорядка.

Увеличение объемов продаж ГСО в 2024 году достигнуто за счет освоения новых экспортных рынков и увеличения спроса на внутреннем рынке на нарезное оружие и макеты массогабаритные. По итогам последних двух лет лидерами продаж являются карабины «Тигр», «Сайга-308» и «Сайга калибра 5,45×39». В связи с доказанной эффективностью в борьбе с БЛА также выросли продажи карабина «Сайга-12К». Уже в ноябре этого года превышен уровень фактических продаж гражданского оружия по отношению к плану 2024 года.

«Спрос на рынке ГСО растет; конструкторы концерна работают над улучшением самых востребованных образцов для спортсменов и охотников. В этом сегменте „Калашников“ является лидером и намерен укреплять позиции дальше», — отмечает директор центра гражданского стрелкового оружия концерна «Калашников» Эдуард Иоффе.

В 2025 году концерн «Калашников» планирует дальнейшее увеличение объемов производства гражданского стрелкового оружия и выпуск модернизированных моделей.