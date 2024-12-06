"Продиктованы жесткие условия". Что украинская делегация обсуждала с командой Трампа

Полковник Ходаренок: Ермаку в Вашингтоне продиктовали пункты мирных соглашений

Украинская делегация встретилась с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа. Миссию от Киева возглавлял руководитель офиса президента Андрей Ермак. По данным WSJ, Украина теперь планирует заявить о своей готовности к миру. Что обсуждали в Вашингтоне и почему спецпредставитель Трампа по Украине поддержал поставку оружия администрацией Джо Байдена - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Украинская делегация в среду, 4 декабря, встретилась в Вашингтоне с Майком Уолтцем, которого Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности Белого дома, и спецпредставителем по России и Украине Китом Келлогом, сообщил Reuters источник, не раскрыв при этом никаких подробностей. В рандеву также принимал участие избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

Переходная команда Трампа не ответила ни на одну из просьб прокомментировать эту встречу. Вместе с тем, как пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, «знакомый с мышлением Киева», Украина по итогам встречи планирует заявить о своей готовности к миру.

Как обычно небритый глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак своим одеянием на этой встрече напоминал крепко побитого военачальника армии Ким Ир Сена во времена тяжелейшего поражения ВС КНДР после Инчхонской морской десантной операции 1950 года.

Что удивляет в визите украинской делегации в Вашингтон, так это то, что миссию возглавлял не глава государства. А ведь на встрече обсуждались важнейшие для Киева вопросы. Можно, конечно, считать, что президент Украины Владимир Зеленский не смог приехать в Вашингтон из-за сложной обстановки на фронтах и не менее сложной внутренней ситуации в стране, - но такие объяснения выглядят не вполне убедительными.

Вряд ли команда Дональда Трампа прислушается к каким-либо доводам украинцев. Не для этого вызывали в Вашингтон делегацию во главе с Андреем Ермаком.

Скорее всего, представителям официального Киева будут продиктованы жесткие условия завершения вооруженного конфликта на Украине.

И триединая задача плана Дональда Трампа по Украине, вероятно, формулируется следующим образом. Во-первых, президенту США необходимо представить завершение вооруженного конфликта как крупный внешнеполитический успех своей администрации (и это, пожалуй, самое главное). Во-вторых, конечный результат переговоров не должен однозначно представляться победой России. В-третьих, подписание итоговых документов не должно выглядеть поражением Украины.

Скорее всего, на встрече украинской делегации были продиктованы пункты мирных соглашений и заявлено, что любые дискуссии со стороны Киева при этом абсолютно неуместны и не в современном положении Украины ее представителям считать себя видными геополитическими фигурами. Разумеется, все это было сделано в более или менее корректной форме.

В ходе переговоров Кит Келлог, как пишет WSJ, поддержал поставку оружия администрацией Джо Байдена. По его мнению, это даст Дональду Трампу рычаг во время переговоров с Россией. При этом команда избранного президента не проявила особого интереса к предложению Украине членства в НАТО. Вполне возможно, что слова Кита Келлога на этом фоне выглядят неким утешительным призом для Киева. Задача же американской администрации - не допустить обвала украинского фронта хотя бы до момента прекращения огня, отсюда и обещания Вашингтона не прекращать Киеву поставки вооружения и военной техники.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок